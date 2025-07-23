Toplatılıyor, yasaklanıyor ve paylaşılıyor! Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz ürüne 24,2 milyon TL ceza!

Ticaret Bakanlığı, 2025’in ilk altı ayında güvensiz ürünlere karşı yürüttüğü denetimlerde 1.071 firmada inceleme yapıldığını ve 2.032 parti ürün kontrol edildiğini açıkladı. Bakanlık, uygunsuz ürün arz eden firmalara yılın ilk yarısında toplamda 24,2 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Uygunsuz ürünler toplatılıyor, yasaklanıyor ve duyuruluyor

Bakanlık, özellikle tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi faaliyetlerinin yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü duyurdu. Uygunsuz ürünler için toplatma, yasaklama ve kamuoyu duyurusu gibi yaptırımlar da devreye alındı.

Açıklamada, özellikle bebekler ve çocuklar gibi hassas tüketici gruplarına yönelik ürünlerin analiz sonuçlarına göre denetlendiği, kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra etiket bilgilerinin de incelemeye tabi tutulduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' anlayışıyla hareket edildiğini vurgularken, bilimsel analizlere dayalı risk değerlendirmeleriyle oluşturulan denetim planlarıyla her ürünün titizlikle takip edildiğini belirtti.

İnternet sitesine 5,5 milyonun üzerinde ziyaret

Tüketicilere, ürün alırken etiket bilgilerine dikkat etmeleri çağrısı yapılırken, güvensiz ürün bildirimlerinin yer aldığı internet sitesinin 5,5 milyonun üzerinde ziyaret aldığı bilgisi de paylaşıldı.