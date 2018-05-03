Tortum HES özelleştiriliyor

03 Mayıs 2018

Elektrik Üretim AŞ'ye ait Tortum Hidroelektrik Santrali (HES) ile santral tarafından kullanılan taşınmazlar işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 5 milyon lira geçici teminat bedeli üzerinden ihale edilecek HES için 16 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ve yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubunda üye olarak ihalede yer alabilecekler.

Kaynak: Reuters