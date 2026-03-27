Torun bakan dede ve ninelere maaş gibi destek

İngiltere'de birçok kişinin farkında olmadığı önemli bir destek sistemi, torunlarına bakan büyükanneler ve büyükbabalar için ciddi bir gelir kapısı sunuyor.

“Belirlenmiş yetişkin çocuk bakım kredisi” (Specified Adult Childcare Credits) kapsamında verilen bu destek, doğrudan nakit ödeme olmasa da emeklilik gelirini önemli ölçüde artırıyor.

Emekliliğe katkı sağlıyor

Bu sistem, çocuk bakımı yapan aile büyüklerine Ulusal Sigorta (NI) kredisi kazandırıyor. İngiltere’de tam devlet emekliliği alabilmek için 35 yıl prim ödemesi gerekiyor. Bu kredi sayesinde eksik prim günleri tamamlanabiliyor.

Her bir yıl için aktarılan kredi, emeklilik maaşına yıllık yaklaşık 330 sterlin (19 bin 560 TL) ek katkı sağlıyor. Bu da 20 yıllık bir emeklilik sürecinde toplamda yaklaşık 6 bin 600 sterlinlik (391 bin 200 TL) ek gelir anlamına geliyor.

Kimler yararlanabiliyor?

Bu destekten yararlanabilmek için 12 yaş altı bir çocuğun bakımına katkı sağlamak gerekiyor. Bakım verilen her hafta için kredi kazanılabiliyor. Ayrıca başvurular 2011 yılına kadar geriye dönük yapılabiliyor, bu da ciddi bir avantaj sunuyor.

Çocuk parası da alınabiliyor

Torununa bakan büyükanne ve büyükbabalar, belirli şartları sağlamaları halinde çocuk parası da alabiliyor. Haftalık ödeme miktarı ilk çocuk için 26,05 sterlin (1544 TL), diğer çocuklar için 17,25 sterlin (1022 TL) olarak uygulanıyor. Önümüzdeki ay bu tutarlar daha da artacak.

Bu destekten yararlanmak için çocuğun bakım sorumluluğunu üstlenmek ve ebeveynlerin çocuk yardımı alıyor olması gerekiyor.