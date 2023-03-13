Tosyalı: Elimizin uzandığı her yere umudu taşıyacağız

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, deprem felaketine rağmen şubat ayında 974.7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketlerinin yaşattığı acıları hafifletmek, üretim çarklarını yeniden döndürmek, afetin üretime ve ihracata olan etkilerini azaltmak için seferber olduklarının altını çizen AKİB Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, “Yaralarımızı birlikte saracağız, elimizin uzandığı her yere umudu taşıyacağız” dedi.

AKİB’in sorumluluk bölgesindeki Hatay ve Adana illerini depremlerin vurduğunu, Mersin ve Kayseri illerinin de yoğun afet göçü aldığını kaydeden Başkan Fuat Tosyalı, “İhracat ailesi olarak, devletimizin tüm kademeleriyle afetin ilk gününden itibaren sahadayız. Bakanlıklarımızla, valiliklerimizle, yerel yönetimlerimizle tüm kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle afetzede insanlarımızın gıda, giyim, barınma, temizlik ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımları ulaştırmanın gayretini gösteriyoruz.

Milletimizin böylesi zor zamanlarda gösterdiği dayanışma ve yardımlaşma ruhu, tüm bu acılar içinde hepimizi ayakta tutan en büyük güç olmayı sürdürüyor. Depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

İlk sırada kimya yer alıyor

AKİB’in şubat ayı ihracat performansını değerlendiren Başkan Fuat Tosyalı, söz konusu dönemde Türkiye’nin 18.6 milyar dolarlık ihracatına yüzde 5.9 oranında katkı sağladıklarını, bu ayda en yüksek değerlere kimya, demir-çelik ve yaş meyve sebzede ulaştıklarını bildirdi.

Başkan Tosyalı, şunları söyledi: “Yılın ikinci ayında en fazla ihracatı 248.2 milyon dolar ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz 195.6 milyon dolar ile ikinci, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 153,9 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Yine şubat ayında Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 144.9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 78.4 milyon dolarlık, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 70.8 milyon dolarlık, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 25.6 milyon dolarlık, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz ise 19 milyon dolarlık ihracata imza attılar.” FuatTosyalı, Ocak-Şubat 2023 dönemine ilişkin bölge ihracatının 2,18 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

En fazla ihracat Irak, Rusya ve Almanya’ya

AKİB, şubatta en fazla ihracatı Irak, Rusya ve Almanya pazarlarında elde ederken ihracat hacminde en güçlü artışlar Malta, Suudi Arabistan ve Avusturya'da yakalandı. Irak’a 87.4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu ülkeyi 73.7 milyon dolar ile Rusya ikinci, 60.6 milyon dolar ile Almanya üçüncü sıradan takip etti.

İhracatta en yüksek artış elde edilen ülkelerde ise yüzde 805 artış ve 14.4 milyon dolar ile Malta birinci, yüzde 753 artış ve 14 milyon dolar ile Suudi Arabistan ikinci, yüzde 100 artış ve 13.7 milyon dolar ile Avusturya üçüncüoldu.