Çin’deki yüzde 17’lik kayıp Toyota’nın iki yıllık serisini bitirdi

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Toyota Motor’un (7203) küresel satışları, 2026’nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 5 milyon aracın biraz üzerinde gerçekleşti.

Küresel üretim de yüzde 1,2 düşerek 4,9 milyon aracın altında kaldı. Böylece Toyota’nın satışları ve üretimi iki yıl sonra ilk kez aynı altı aylık dönemde birlikte geriledi.

Çin’de kayıp yüzde 17’yi aştı

Toyota’nın Çin’deki satışları ocak-haziran döneminde yüzde 17,1 düştü. Kuzey Amerika ve Japonya’daki güçlü talep, dünyanın en büyük otomobil pazarındaki kaybı telafi etmeye yetmedi.

Çin’de yerli otomobil üreticilerinin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerle büyüttüğü rekabet, geleneksel küresel markaların satışlarını baskılıyor. Fiyat rekabetinin güçlenmesi ve tüketicilerin yerel markalara yönelmesi, Toyota’nın bölgedeki satış performansını da etkiliyor.

Şirketin küresel sonuçlarında Toyota ve Lexus markalarının satışları birlikte hesaplanıyor.

RAV4 geçişi üretimi etkiledi

İlk yarıdaki düşüşte Toyota’nın en çok satan modellerinden RAV4’ün yeni nesle geçiş süreci de etkili oldu.

Model değişiklikleri sırasında fabrikaların üretim hatlarında yaptığı düzenlemeler, belirli dönemlerde üretim hacmini düşürebiliyor. RAV4 geçişinin Kuzey Amerika başta olmak üzere bazı pazarlardaki araç bulunabilirliğini sınırladığı belirtildi.

Toyota’nın küresel üretimi ilk altı ayda yüzde 1,2 azalarak 4,9 milyonun altına inerken şirket, talebin güçlü kaldığı pazarlarda üretim kapasitesini yeniden dengelemeye çalışıyor.

Haziranda satış yeniden yükseldi

Altı aylık düşüşe rağmen Toyota’nın haziran ayı sonuçlarında sınırlı toparlanma görüldü.

Şirketin küresel satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 868 bin 454 araca çıktı. Küresel üretim ise yüzde 2,9 yükselerek 879 bin 321 araç oldu.

Haziran verileri, üretim tarafında ilk yarı ortalamasından daha güçlü bir görünüm ortaya koydu. Aylık toparlanmanın yılın ikinci yarısında devam edip etmeyeceği Çin’deki talep ile model geçişlerinin tamamlanma hızına bağlı olacak.

Kuzey Amerika kaybı sınırladı

Kuzey Amerika ve Japonya’daki satışların güçlü seyretmesi, Çin’deki sert düşüşün küresel sonuçlara daha fazla yansımasını engelledi.

Toyota, özellikle hibrit araç talebinin yüksek olduğu pazarlarda geniş ürün gamından destek alıyor. Buna karşın Çin pazarında elektrikli araçlara geçişin daha hızlı ilerlemesi, şirketin bölgesel ürün stratejisi üzerindeki baskıyı artırıyor.

Küresel satışlardaki yüzde 2,9’luk düşüş, Toyota’nın yalnızca tek bir pazardaki güçlü performansla büyümesini sürdürmesinin zorlaştığını gösteriyor.

İkinci yarıda Çin belirleyici olacak

Toyota’nın yılın ikinci yarısındaki performansında Çin satışları, RAV4 üretiminin normalleşmesi ve Kuzey Amerika’daki talebin seyri belirleyici olacak.

Haziran ayında üretim ve satışın yeniden yükselmesi, ilk yarıdaki kaybın bir bölümünün telafi edilebileceğine işaret ediyor. Ancak Çin’deki yüzde 17,1’lik daralmanın sürmesi halinde küresel satışlardaki baskı devam edebilir.

Şirketin elektrikli araç rekabetine vereceği yanıt ve yeni modellerin pazara çıkış takvimi, dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasındaki sıralama açısından da yakından izlenecek.