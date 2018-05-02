Trafiğe 94.5 bin yeni araç girdi

02 Mayıs 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı.

Buna göre mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 462 bin 346 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Söz konusu ayda toplam 94 bin 588 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bunların arasında otomobil yüzde 58,6 ile ilk sırada yer aldı. Onu sırasıyla yüzde 15,3 ile motosiklet, yüzde 14,7 ile kamyonet, yüzde 6,7 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kaydı yapılan taşıt sayısı yarı yarıya arttı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 50,8 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 50,6, minibüste yüzde 32,3, otobüste yüzde 14,9, kamyonette yüzde 35,1, kamyonda yüzde 15,3, motosiklette yüzde 91,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 178, traktörde ise yüzde 40,1 olarak gerçekleşti.

Geçen yıla göre azalma var

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 8,1 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 1,6, minibüste yüzde 60,6, otobüste yüzde 29,3, kamyonette yüzde 31,9, kamyonda yüzde 2,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 81,5, traktörde yüzde 10,9 olarak gerçekleşti. Motosiklette ise yüzde 31,6 artış oldu.

Araç sayısı ilk 3 ayda arttı

Ocak-Mart döneminde 274 bin 784 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 383 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 243 bin 401 adet arttı.

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 194 bin 330 adet otomobilin yüzde 38,2'si LPG, yüzde 35,8’i dizel, yüzde 25,7’si benzin yakıtlı olduğu belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan 55 bin 409 adet otomobilin yüzde 15,7’sinin Renault, yüzde 10,1'inin Volkswagen, yüzde 7'sinin Fiat, yüzde 6,4'ünün Hyundai, yüzde 6’sının Peugeot, yüzde 5,7’sinin Skoda, yüzde 5,5’inin Toyota, yüzde 5,5’inin Dacia, yüzde 5,3’ünün Opel, yüzde 5,1’inin Ford olduğu, yüzde 27,8'inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.