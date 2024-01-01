Trendyol , 10 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşacak

İnan, tüm dünyada olduğu gibi salgınla birlikte e-ticaret sektörünün Türkiye'de de önemli bir büyüme ivmesi yakaladığına işaret ederek, "Genel beklenti bu ivmenin yavaşlayacağı yönündeydi ancak 2023 yılında da artarak devam etti. E-ticaret sektörünün 2023 yılı genelinde 1,5 trilyon liranın üzerinde bir hacme ulaşması bekleniyor" dedi.

5 milyar dolarlık yatırım

2022 başından bu yana 60 bine yakın satıcının ihracat yapmasına aracılık ettiklerinden bahseden İnan, Trendyol satıcılarının 2 yıllık süreçte yurt dışına 51 milyondan fazla ürün sattığını söyledi.

İnan, "Satıcılarımız aracılığıyla gelecek yıl 2 milyar dolar, önümüzdeki üç yılda ise 10 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu hedefe giderken 5 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Bu yatırımlar teknoloji, lojistik, pazarlama alanlarında olacak. Türkiye'nin e-ihracat konusunda önemli bir hedefi var ve biz de Trendyol olarak bu hedefe ulaşılması yolunda önemli bir rol üstlendiğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığının Türkiye'nin toplam ihracatı içinde e-ihracatın payını yüzde 10'a çıkarma hedefini anımsatan İnan, "Bu vizyon çerçevesinde, Türkiye'deki yüz binlerce üreticimize ve esnafımıza e-ihracat yolunu açıyoruz, onları dünyayla buluşturuyoruz. 2023 yılında tüm yurt dışı operasyonlarımızı yaklaşık 3,5 milyon müşteri ve 13 milyon sipariş ile tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hedeflere yürürken aynı zamanda yurt dışındaki faaliyetlerimize 2024 yılında da ara vermeden devam edeceğiz"ifadelerini kullandı.

Öncelik Doğu Avrupa

İnan, 2024 yılı ilk çeyrek itibarıyla Doğu Avrupa pazarına açılacaklarını, ilk etapta Romanya, Yunanistan, Macaristan ve Çekya'da faaliyetlere başlayacaklarını, öncelikli ülkelerdeki faaliyetler belli bir olgunluğa eriştikten sonra ise Polonya, Slovakya ve Bulgaristan pazarlarına gireceklerini, 2024 yılında e-ihracata öncülük edeceklerini söyledi.