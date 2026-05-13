Trenlerde unutulan eşyalar açık artırmayla satılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, yüksek hızlı trenler, ana hat trenleri ve kent içi raylı sistemlerde unutulan eşyalar için açık artırma düzenleyecek. İlgili mevzuat kapsamında bir yıl boyunca muhafaza edilen ancak sahipleri tarafından teslim alınmayan ürünler, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde satışa çıkarılacak.

Açık artırma Ankara’da yapılacak

Açık artırmanın eski Ankara Garı Bekleme Salonu’nda gerçekleştirileceği açıklandı. Yetkililer, Marmaray, Başkentray ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattında bulunan kayıp eşyaların da satış listesine dahil edildiğini belirtti.

Elektronik ürünler dikkat çekiyor

Açık artırmada özellikle elektronik ürünlerin yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makineleri elektronik kategorisinde satışa sunulacak ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca çeşitli şarj cihazları ve aksesuarların da listede bulunduğu ifade edildi.

Mutfak gereçleri de var

Karma eşya kategorisinde ise şemsiye, kitap, saat ve çeşitli mutfak gereçleri satışa çıkacak. Kullanılmamış ya da temiz durumdaki kıyafet ve tekstil ürünlerinin de ayrı kategori altında alıcı bulacağı belirtildi.

Kayıp eşyalar nasıl tespit ediliyor?

Trenlerde unutulan eşyalar, sefer sonlarında kondüktörler, hostesler ve temizlik personelleri tarafından yapılan kontroller sırasında tespit ediliyor. Yolcular tarafından bulunan eşyalar da görevlilere teslim edilerek kayıt altına alınıyor.

Bulunan ürünlerin tarih, tren numarası, vagon bilgisi ve ayırt edici özellikleri sistemde kayıt altına alınıyor. Daha sonra kayıp eşya bürolarına yönlendirilen ürünler mevzuata uygun şekilde bir yıl boyunca muhafaza ediliyor.

En çok gözlük unutuluyor

TCDD verilerine göre trenlerde en fazla unutulan eşya gözlük oldu. Toplam 1066 gözlük kayıp eşya listesine girerken, 783 kulaklık kutusu, 545 şarj cihazı ve 294 kulaklık da en çok unutulan ürünler arasında yer aldı.

Kayıp eşya listesinde dikkat çeken ürünler de bulunuyor. Yetkililer, trenlerde 2 borcam, 4 tencere, 1 dron takımı ve 1 mutfak robotunun unutulduğunu açıkladı. Bu ilginç ürünler sosyal medyada da gündem oldu.

Listeler internette yayınlanacak

Satışa çıkarılacak ürünlerin listeleri TCDD Taşımacılık AŞ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Vatandaşlar açık artırma öncesinde ürünleri kategorilere göre inceleyebilecek.