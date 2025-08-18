Trump tarifelerinin bilançosu ne? Uzmanı Türkiye ve diğer ülkelere etkisini yorumladı

ABD’de 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe giren Trump tarifeleri, Türkiye’nin ABD pazarına erişiminde yeni dengeler yarattı. Global Trade Alert tarafından yayımlanan veriler, Türkiye’nin ticaret avantajlarını ve kayıplarını ortaya koydu.

Tarife yüzde 15 ama efektif oran yüzde 20,9

X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu verileri değerlendiren İktisatçı Doç. Dr. Derya Hekim, Türkiye için belirlenen karşılıklı tarife oranının yüzde 15 olduğunu ancak sektörel eklemelerle efektif oranın yüzde 20,9’a ulaştığını belirtti. Hekim, bu hesabın kendi tahminleriyle de örtüştüğünü vurguladı.

“Türkiye avantajlı ama rakiplerin gerisinde”

Doç. Dr. Derya Hekim, Türkiye’nin yeni tarife rejimiyle birlikte yüzde 1,4 oranında avantajlı ülkeler arasında yer aldığını ifade ederek, “Avantajlıyız ama Vietnam, Tayland ve Malezya bizden daha iyi konumda” değerlendirmesinde bulundu.

Global Trade Alert verilerine göre İngiltere yüzde 11,2 ile en avantajlı ülke olurken, ABD ile yakın işbirliği arayışında olan Meksika yüzde 9,5 ile öne çıktı. Çin ise yüzde 30’luk dezavantajla en olumsuz etkilenen ülke oldu.

Halıda avantaj, çimentoda kayıp

Türkiye’nin ihracat kalemleri bazında da değerlendirmelerde bulunan Hekim, halı ve tekstil ürünlerinde yüzde 13,8’lik bir avantaj bulunduğunu, buna karşılık turbojet parçalarında yüzde 3,2, çimentoda ise yüzde 5,7 oranında dezavantaj ortaya çıktığını ifade etti.

“Çin en dezavantajlı, Brezilya siyasi fatura ödedi”

Doç. Dr. Derya Hekim, aynı paylaşımında Global Trade Alert’in diğer ülkelere ilişkin analizine de dikkat çekti.

Hekim, İngiltere’nin anlaşmada erken davranarak en avantajlı ülke konumuna geldiğini, Çin’in ise açık ara en dezavantajlı ülke olduğunu belirtti.

Brezilya’nın da ağır kayıplar yaşadığını hatırlatan Hekim, "Krugman’a göre Brezilya 'dictator protection scheme' (diktatör koruma planı) kurbanı oldu" dedi.