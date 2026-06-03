Trump yönetimi düğmeye bastı! Yeni gümrük vergileri masada

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, zorla çalıştırma iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturmanın ardından bazı ülkelerden yapılan ithalata yönelik yeni gümrük vergisi planını gündeme aldı.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından hazırlanan öneride, ülkenin başlıca ticaret ortaklarından yapılan ithalata en az yüzde 10 oranında ek vergi uygulanması öngörüldü.

Çin ve bazı ülkelere daha yüksek tarife planı

Öneriye göre Kanada, Meksika, Avrupa Birliği, Tayvan ve Birleşik Krallık'tan ithal edilen ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması planlanıyor.

Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Brezilya ve İsviçre'den gelen ürünler için ise yüzde 12,5 oranında vergi getirilmesi teklif edildi.

Mahkemenin iptal ettiği tarifeler için yeni yol

Trump yönetiminin söz konusu hamleyle, daha önce mahkeme tarafından iptal edilen ülke bazlı gümrük tarifelerini farklı bir hukuki dayanak üzerinden yeniden devreye almayı hedeflediği belirtildi.

Yeni tarife önerisinin, 1974 Ticaret Yasası'nın 301. Maddesi kapsamında yürütülen soruşturmaların ardından hazırlandığı ifade edildi.

Nihai karar için süreç devam edecek

Planlanan vergilerin hemen uygulanmaya başlamayacağı bildirildi.

Düzenlemenin kamuoyu görüşleri ve değerlendirme sürecinin ardından kesinleşeceği belirtilirken, yazılı görüşlerin 6 Temmuz'a kadar alınması ve kamu duruşmalarının 7 Temmuz'da başlaması bekleniyor.

"Haksız rekabet oluşturuyor"

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ticaretinin Amerikalı çalışanlar açısından haksız rekabete neden olduğunu belirterek, bu duruma izin verilmeyeceğini ifade etti.

Bazı ürünler muaf tutulacak

Yeni düzenleme kapsamında bazı ürünlerin ise tarifelerin dışında bırakılması planlanıyor.

Sığır eti, domates, muz, kahve ve portakal suyu gibi bazı gıda ürünleri ile halihazırda farklı vergilere tabi olan metaller, belirli yakıtlar ve kimyasalların yeni gümrük vergilerinden muaf tutulacağı aktarıldı.