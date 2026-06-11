Trump'ın eski ekonomi danışmanı faiz artırımını kaçınılmaz buluyor

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SMBC Americas Başekonomisti Joe LaVorgna tüketici enflasyon oranlarını hedeflenen sınırların içine çekmek amacıyla ABD Merkez Bankası (FED) yönetiminin agresif faiz artırımlarına gitmek zorunda kalacağını açıkladı.

Uzman güncel TÜFE rakamları açıklandıktan sonra çekirdek göstergelerin resmi hedeflerden belirgin şekilde uzaklaştığını belirtiyor. Analizler faizleri yapısal olarak artırmadan tüketici enflasyon oranının tam bir yüzde puanı veya daha fazla düştüğü hiçbir uzun vadeli piyasa döngüsü yaşanmamış olduğuna işaret ediyor.

LaVorgna Trump yönetimindeki deneyimlerine atıfta bulunarak Hürmüz Boğazı rotasındaki jeopolitik risklerin uluslararası tedarik zincirleri üzerinde kalıcı ve yukarı yönlü enflasyon baskısı oluşturduğunu matematiksel modellerle kanıtlıyor. Analistler İran yönetiminin talep ettiği ekonomik koşulların tam anlamıyla bölgesel zafer anlamına gelmesi sebebiyle uluslararası koalisyonun geri adım atmayacağını hesaplıyor. Stratejistler söz konusu sıcak çatışmaların öngörülenden çok daha uzun süre devam edeceğini öngörüyor.

Küresel tedarik zincirleri kalıcı enflasyon baskılarını yansıtıyor

Askeri gerilimler küresel emtia piyasalarında Kovid-19 pandemi dönemini andıran yapısal endüstriyel arz daralması yaratıyor. Lojistik raporları tarımsal üretimi doğrudan etkileyen küresel gübre maliyetlerinde yüzde 30 ila yüzde 40 oranında net fiyat artışı kaydedildiğini somut verilerle belgeliyor. Plastik sanayisinin ve ambalaj üretiminin temel yapıtaşı olan nitrojen bazlı kimyasal materyaller nakliye kesintileri sebebiyle ağır lojistik fiyatlama şoku yaşıyor. New York FED Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi verileri arz şokunun piyasa şiddetini göstererek son çeyrekte sert yukarı yönlü ivme yakaladı. Şirketler ISM ve NFIB ticari anketlerindeki ödenen fiyatlar verilerine göre artan gıda enflasyon maliyetlerini doğrudan nihai tüketiciye yansıtıyor.

Sektör uzmanları enerji piyasalarındaki donuk arzın beklenen esneklikte yeniden devreye girmeyeceği konusunda kurumsal yatırımcıları uyarıyor. Enerji mühendisleri atıl ham petrol kuyularındaki üretim kapasitesinin aylar sürecek operasyonel işlemlerle optimum verime ulaşacağını raporluyor. Fiziksel teslimatlardaki kesintiler ve operasyonel gecikmeler makroekonomik yapıyı dışsal şoklara karşı oldukça kırılgan hale getiriyor. FED analistlerinin hazırladığı kurum içi model analizleri enerji kaynaklı maliyet yönlü fiyatlama davranışının tüketici nezdindeki çekirdek enflasyon beklentilerini kalıcı olarak bozduğunu teyit ediyor.

Para politikası beklentileri makroekonomik büyüme verileriyle şekilleniyor

Gelecek hafta merkez bankasındaki ilk resmi toplantısına çıkacak FED Yönetim Kurulu Başkanı Kevin Warsh para politikası iletişiminde kademeli değişiklikler yapmayı planlıyor. Kurumsal yatırımcılar yeni faiz projeksiyonlarını içeren noktasal grafik revizyonlarını ve yönlendirme metinlerindeki retorik farklılıklarını algoritmik sistemlerle fiyatlıyor.

Finansal analistler para politikası aktarım mekanizmasında zamanla dönüm noktası niteliğinde kalıcı operasyonel reformlar yapılacağını öngörüyor. Yönetim Kurulu üyeleri toplantı tutanaklarının şeffaflığını artırmak adına karar metni taslaklarının sızdırıldığı zayıf iletişim sistemini tamamen değiştirmeyi tartışıyor.

Makro düzeyde Gayrisafi Yurtiçi Hasıla rakamları artan maliyetlere rağmen ekonomik aktivitede güçlü bir direnç sergiliyor. Resmi ekonomik projeksiyonlar Amerikan ekonomisinin ikinci çeyrekte net yüzde 3 oranında büyüyeceğini gösteriyor. Mali yıl genelinde ise büyüme hızının yüzde 2.5 ila yüzde 3 istikrarlı bandında kalacağı hesaplanıyor.

Stratejistler Ortadoğu enerji krizi yaşanmasaydı ekonominin yüzde 3 reel şekilde büyüyerek piyasaları rahatlatacak dezenflasyonist patlama döngüsüne gireceğini kararlılıkla savunuyor. İstihdam piyasasındaki büyüme son verilerle yeniden ivme kazanarak makroekonomik aktivitenin faiz baskısına rağmen canlı kaldığını kanıtlıyor. Otoriteler Aralık ayı FOMC toplantısında bazı şahin üyelerin savaş riski henüz fiyatlanmamışken bile genel enflasyon endişesiyle faiz artırımı yönünde şerh koyduğunu analitik notlarında hatırlatıyor.

Gevşek finansal koşullar enflasyon riskine rağmen endeksleri destekliyor

Merkez bankasının gösterge faiz oranlarını sabit tutması artan manşet enflasyon ortamında yatırımcının elde ettiği reel faizleri hızlıca negatif bölgeye itiyor. Kurumsal kredi makasları üzerinde borçlanmayı zorlaştıracak caydırıcı sıkılaşma etkisinin bulunmaması mevcut finansal koşulları yatırımcılar için teşvik edici seviyelerde tutuyor.

Sistemdeki yüksek likidite bolluğu teknoloji odaklı filiz şirket değerlemelerinde belirgin varlık şişkinliği yaratıyor. Küresel piyasaların öncüsü Dow Jones Sanayi Endeksi ve Nasdaq Bileşik Endeksi tarafında getiri rasyoları asimetrik destek buluyor

İstatistiksel veriler Nisan 2025 dönemindeki agresif gümrük tarifelerinin fiyat sepeti üzerinde yalnızca minimal etkili tek seferlik oran ayarlaması yarattığını doğruluyor. FED yönetimi geçmişte tarifelerin suni fiyat etkisini analitik filtreleyerek piyasayı desteklemek amacıyla üç kez faiz indirimine gitti. Piyasa stratejistleri günümüzde oluşan yapısal petrol arzı şokunun merkez bankası yetkililerini enflasyon sarmalından çıkış noktasında politika açmazına zorladığını belirtiyor.

Savaş öncesi konjonktürde varil petrol fiyatları 60 doların altına doğru güçlü düşüş trendi sergiliyor ve ABD iç pazarındaki perakende benzin fiyatları son tarihi seviyelerde seyrediyordu. Bağımsız ekonomistler düşen temel enerji maliyetlerinin hanehalkı harcamalarını destekleyerek K-tipi ayrışan ekonomi algısını kırdığını belirtiyor. Tırmanan enflasyon verileri finansal istikrarı korumak adına yeni bir faiz artırım döngüsünü zorunlu kılıyor.

Sanayi politikaları finansal piyasalarda durgunluk sarmalı riskini artırıyor

Ticaret savaşlarının makro düzeyde tetiklediği büyüme endişeleri ile tırmanan askeri çatışmaların yarattığı kalıcı enflasyon riskleri birleşiyor.

Raporlar finansal piyasaların çıkışı son derece zor bir durgunluk sarmalına çekildiğini gösteriyor. Uzmanlar yerli üretimi korumak adına tasarlanan gümrük tarifelerinin uzun vadeli rasyonel temellere dayandığını kabul ediyor.

Analistler savaş kaynaklı tedarik krizinin enflasyon şoklarına karşı sistemik riskler barındırdığını vurguluyor. Büyümenin yavaşladığı ve kronik enflasyon oranlarının hızlandığı senaryolar varlık sınıfları üzerinde ağır baskı unsuru oluşturuyor. Piyasa yapıcıları yatırımcı portföylerini risk analizlerine uygun şekilde dengeliyor.