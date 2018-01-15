Trump'ın katılacağı Davos, devlerin kapışmasına sahne olacak!

15 Ocak 2018

ÖZLEM ERMİŞ BEYHAN

Her yıl ocak ayında İsviçre'nin kayak merkezlerinden Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu, 2018 yılında, 18 yıl sonra ilk kez bir ABD Başkanı'nı ağırlayacak. Donald Trump'ın katılacağını resmi olarak açıkladığı zirvede ABD Başkanı politikacılar, işadamları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek. Zirveye Türk işdünyası da bu yıl yoğun ilgi gösteriyor. Koç Holding'den CEO Levent Çakıroğlu, CFO Ahmet Ashaboğlu, Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl ve Strateji- İş Geliştirme Direktörü Utku Barış Pazar, Davos'ta yer alacak isimler. Sabancı Holding'den ise Mehmet Göçmen Zirve'ye katılan isim olacak. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Borusan Holding CEO'su Agah Uğur ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Kibar Holding CEO'su Tamer Saka, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da zirvede yer alacak üst düzey yöneticiler arasında yer alıyor.

Daha paylaşımcı bir gelecek yaratmak için...

Donald Trump 23 – 26 Ocak tarihleri arasında "Parçalanmış Dünyada Daha Paylaşımcı Bir Gelecek Yaratmak" ana temasıyla düzenlenecek olan 48'inci Dünya Ekonomik Forumu'na Bill Clinton'dan sonra katılan ikinci ABD Başkanı olacak. Trump'ın globalleşmenin mabedi olarak tanımlanan zirvede "Önce Amerika" ajandasını anlatmasının nasıl bir tepki toplayacağı merakla bekleniyor. Zirveye geçen yıl da dünyanın ikinci ekonomisi Çin ilk kez devlet başkanlığı düzeyinde katılmıştı.

Bu yıl Alman Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Britanya Başbakanı Theresa May ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de Davos'ta bir araya gelecek. Forumun açılış konuşmasını Hindistan Başbakanı Narendra Modi yapacak. Türkiye'yi ise zirvede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek temsil edecek. Türkiye'den Merkez Bankası ve finans dünyasından da çok sayıda ismin zirvede yer alacağı öğrenildi.

Davos'ta Trump'a karşı Merkel-Macron ittifakı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Davos'ta düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu'nda yıldızının pek barışmadığı ABD Başkanı Donald Trump’a karşı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ittifak kurmayı düşünüyor. Eylül ayında yapılan Almanya seçimlerinin ardından hükümeti kurmak için sıkı mücadele veren Merkel'in Davos Zirvesi’ne katılmaması bekleniyordu. Ancak Alman yetkililer, koalisyon anlaşmasını sağlayan Merkel'in Davos'ta yer alacağını duyurdu. Diplomatik kaynaklara göre Almanya Şansölyesi Merkel, forumun son gününde konuşması beklenen Trump'ın politik tercihlerine karşı Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ittifak kuracak.

Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacak

Davos, son yıllarda zirve katılımcılarıyla ilgili cinsiyet dengesizliği eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Geçen yıl başında düzenlenen zirvede 3 bine yakın katılımcının sadece yüzde 20'si kadın olunca zirvenin organizatörleri pozitif ayrımcılık kararı aldı. Bu paralelde bu yıl heyetlerden en az bir kadın yetkili bulundurmaları rica edildi. Çalışmanın nasıl sonuç verdiği, zirveden gelen fotoğraflardan net olarak ortaya çıkacak.