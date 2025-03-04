Trump'ın kripto rezervi planı piyasada endişe yarattı: Bitcoin ve Ethereum düşüşte

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazar günü yaptığı "stratejik kripto rezervi" açıklamalarından sonra kısa süreli bir yükseliş gösterse de, planla ilgili artan endişeler nedeniyle yüzde 10’a yakın bir değer kaybı yaşadı ve 85 bin doların altına geriledi.

Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin'in de dahil olduğu küresel kripto para piyasasının değeri, son 24 saatte yüzde 10'dan fazla azalarak 2 trilyon 780 milyar dolara geriledi.

Trump'ın kripto rezervi planı ve etkisi

Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, ABD’nin stratejik bir kripto rezervi oluşturmasını ve Bitcoin ile Ethereum gibi dijital varlıkların bu rezervde yer almasını savundu.

Trump, eski Başkan Joe Biden'ın kripto sektörü üzerinde yaptığı baskıyı sona erdireceğini ve kripto paraların ABD'yi dünyanın kripto başkenti yapmasını sağlayacağını belirtti.

Ayrıca, Trump, XRP, SOL ve ADA gibi dijital varlıkların bu stratejik kripto rezervine dahil edilmesi talimatını verdiğini ifade etti. Bu iyimser açıklamalar, Kasım 2024’ten bu yana Bitcoin’in yükselmesine destek oluyordu.

Piyasa tepkileri ve değer kaybı

Ancak, açıklamaların ardından Bitcoin, 84 bin 146 dolar seviyesine kadar düşerek haftalık kaybını yüzde 9'a yükseltti. Ethereum, yüzde 14 değer kaybı ile 2 bin 102 dolara gerileyerek, piyasa değeri bakımından 2. sıraya düştü. Kripto para yatırımcıları, Trump’ın kripto rezerv planı hakkındaki iyimserliğin hızla azaldığını ve bunun fiyatları olumsuz etkilediğini belirtti.

Trump’ın açıklamalarının ardındaki endişeler

Analistler, Trump’ın açıklamalarıyla birlikte piyasada oluşan iyimserliğin azaldığını ve yatırımcıların kripto para alımlarının fonlanması için ABD'nin kolluk kuvvetlerinin el koyduğu kripto paralardan yararlanabileceği yönündeki kaygıları dile getirdiklerini belirtti.

Bu durumun, yeni alımlar yerine sadece hesaplar arasında transferler anlamına gelmesi nedeniyle kripto para piyasasında olumsuz bir etki yarattığı vurgulandı.

Bu gelişmeler ışığında, Bitcoin ve diğer büyük kripto paraların değer kaybı, piyasa üzerinde dalgalanmalara yol açmaya devam ediyor. Yatırımcılar, Trump’ın planına yönelik olası yeni açıklamalara ve kripto sektöründeki düzenlemelere ilişkin gelişmeleri dikkatle takip etmeye devam edecek.