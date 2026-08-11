Trump'ın şirketinde zarar patladı: Kripto faturası ağır oldu

Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'ın çatı şirketi Trump Media ve Teknoloji (TMTG), yılın ikinci çeyreğinde gelirindeki artışa rağmen 238 milyon doları aşan net zarar açıkladı. Şirketin aynı dönemde elde ettiği gelir ise sadece 1,7 milyon dolar oldu.

Trump Media'nın ikinci çeyrek zararı, geçen yılki 20 milyon dolarlık zararın çok üzerine çıkarken zarar büyük ölçüde kripto varlıklar ve hisse senedi yatırımlarındaki 190 milyon dolarlık değer kaybından kaynaklandı.

Gelirin büyük bölümü Truth Social'dan

Şirketin 1,7 milyon dolarlık üç aylık gelirinin büyük bölümü, Trump'ın da aktif olarak kullandığı Truth Social'daki reklam hizmetlerinden geldi.

Gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artmasına rağmen şirketin giderlerinin oldukça altında kaldı. TMTG'nin üç aylık faaliyet giderleri 165 milyon doları aşarken, bu rakam yıllık bazda yaklaşık yüzde 275 arttı.

Şirketin Mali İşler Direktörü Phillip Juhan da faaliyet giderlerinin kripto varlık fiyatlarındaki dalgalanmalardan önemli ölçüde etkilendiğini belirtti.

Trump'ın paylaşımları da gelir kapısına dönüştü

TMTG, Trump'ın Truth Social paylaşımlarına daha hızlı erişim sağlayan Truth API hizmetinden de gelir elde etmeye başladı. Şirket, hizmet için bugüne kadar 10'dan fazla müşteriyle anlaşma imzaladığını açıkladı. Müşterilerin çoğunu yüksek frekanslı işlem yapan finans şirketleri oluştururken, bu şirketlerin Truth API için aylık 60 bin ile 100 bin dolar ödediği belirtildi.

Hizmet, Trump'ın piyasalarda hareket yaratabilecek paylaşımlarına finans şirketlerinin daha hızlı erişebilmesini sağlıyor.

Kripto planlarından geri adım attı

Truth Social ile faaliyetlerine başlayan TMTG, daha sonra kripto para, finansal hizmetler ve füzyon enerjisi gibi farklı alanlara açılmıştı. Ancak şirket son dönemde kripto tarafındaki bazı planlarından geri çekildi. TMTG'nin geçici CEO'su Kevin McGurn, şirketin medya faaliyetlerine ve füzyon enerjisi şirketi TAE ile planlanan birleşmeye odaklanması nedeniyle Crypto.com ile yapılan iki anlaşmadan vazgeçildiğini açıkladı.

McGurn, TAE ile birleşmenin şirketin uzun vadeli değerinin en önemli itici gücü olacağını söyledi.

Hisseler yüzde 8 düştü

TMTG hisseleri, şirketin açıkladığı finansal sonuçların ardından günü yüzde 8 düşüşle tamamladı. Şirketin piyasa değeri de halka açıldığı dönemde ulaştığı seviyelerin oldukça altında bulunuyor.