Trump'ın yapay zeka planına sert tepki: George Orwell'i bile utandırır

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ABD'de yapay zekâ sektörüne yönelik olası devlet ortaklığı modeli yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. İddiaya göre Başkan Donald Trump yönetimi, federal hükümetin önde gelen yapay zekâ şirketlerinde hisse sahibi olabileceği bir modeli değerlendiriyor.

Eski New York Belediye Başkanı ve milyarder iş insanı Michael Bloomberg ise söz konusu öneriye sert tepki gösterdi. Bloomberg Opinion'da kaleme aldığı yazıda, devletin yapay zekâ şirketlerine ortak olmasının hem demokrasi hem de piyasa ekonomisi açısından ciddi riskler taşıdığını savundu.

"Propaganda riski George Orwell'i bile utandırır"

Bloomberg, hükümetin yapay zekâ sistemleri üzerinde dolaylı da olsa söz sahibi olmasının bilgi akışını etkileyebileceğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Bir yerlerde Karl Marx gülümsüyordur. Mevcut yönetime ilişkin görüşü ne olursa olsun, hükümetin yapay zekâ çıktıları üzerinde yönlendirme ve müdahale yetkisine sahip olma ihtimali bile insanın tüylerini ürpertmeli. Ortaya çıkabilecek propaganda potansiyeli George Orwell'i bile utandırır." değerlendirmesinde bulundu.

OpenAI'nin yüzde 5 hisse önerisi gündeme geldi

Financial Times'ın haberine göre ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ABD hükümetinin şirkette yüzde 5 oranında pay sahibi olmasını önerdi. Haberde, diğer büyük yapay zekâ şirketlerinin de benzer bir modeli değerlendirebileceği belirtildi.

İddiaya göre OpenAI CEO'su Sam Altman, bu öneriyi Başkan Trump'ın yanı sıra ABD Ticaret Bakanı ve Hazine Bakanı ile görüştü. Altman'ın ayrıca, devletin büyük yapay zekâ şirketlerinde yüzde 50 hisse sahibi olmasını savunan Demokrat Senatör Bernie Sanders ile de görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

"Çözüm ortaklık değil, vergi reformu"

Bloomberg, yapay zekâ sektörünün büyümesiyle birlikte yeni şirketlerin kurulacağını, istihdamın artacağını ve ekonomik kazancın toplumun daha geniş kesimlerine yayılacağını savundu.

Yapay zekâ şirketlerinden kamuya daha fazla katkı sağlanmasının yolunun devlet ortaklığı olmadığını belirten Bloomberg, "Yapay zekâ şirketleri kamuya yeterince katkı sağlamıyorsa çözüm onlara ortak olmak değil, vergi sistemini düzeltmektir." ifadelerini kullandı.

Daha önce Intel ve MP Materials'a ortak olmuştu

Trump yönetimi henüz yapay zekâ şirketlerine ortak olunmasına yönelik resmi bir karar açıklamış değil. Ancak yönetim daha önce kritik mineraller ve yarı iletken sektörlerinde benzer adımlar atmıştı.

2025 yılında ABD hükümeti Intel'in yüzde 10'una, MP Materials'ın ise yüzde 15'ine ortak olmuştu. Şimdi gözler, benzer bir modelin yapay zekâ sektöründe uygulanıp uygulanmayacağına çevrildi.