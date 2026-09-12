Trump'tan savaş ve petrol açıklaması: Çok yakında...

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İrlanda’ya iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Dublin’de İrlanda Cumhurbaşkanı Connolly ve Başbakan Martin ile bir araya geldi.

Trump, temasları sırasında İran’daki savaştan Hürmüz Boğazı’na, petrol fiyatlarından Suudi Arabistan’a, Çin’den yapay zekaya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Trump İran’daki savaş için tarih verdi

İran’daki savaşın ne zaman sona ereceği sorulan Trump, çatışmaların uzun sürmeyeceğini savundu.

İran’ın ara seçimleri daha karmaşık hale getirmek amacıyla mümkün olduğunca uzun süre direndiğini ileri süren Trump, savaşın sona ermesine ilişkin “çok yakında, muhtemelen ara seçimlerden hemen sonra” ifadesini kullandı.

Trump: Hürmüz Boğazı’nı kontrol ediyoruz

Trump’ın açıklamalarında küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı da yer aldı.

ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı’nı “çok güçlü bir şekilde” kontrol ettiklerini savunarak ortalama olarak günde 25 tekneyi etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Petrol boru hattı saldırısında İran’ı işaret etti

Trump’a İran’ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’na yönelik saldırıdan sorumlu olup olmadığı da soruldu.

ABD Başkanı, saldırının arkasında İran’ın bulunduğunu düşündüğünü belirterek, “Bence evet, muhtemelen sorumlular.” dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ABD’nin atacağı adıma ilişkin soruya ise ayrıntı vermeden, “Her şey yoluna girecek, her şey harika olacak.” yanıtını verdi.

Trump petrol fiyatları için Kuzey Denizi’ni işaret etti

Trump’ın açıklamalarındaki dikkat çekici başlıklardan biri de enerji fiyatları oldu.

İrlanda’da kalorifer yakıtı fiyatlarının savaş öncesine göre yüzde 40 daha yüksek olduğunun hatırlatılması üzerine Trump, enerji fiyatlarının düşeceğini savundu.

Trump, “Kuzey Denizi’ndeki petrol yatakları açıldığında fiyatlarınız önemli ölçüde düşecek.” ifadelerini kullandı. Petrol fiyatlarındaki düşüş için belirli bir tarih vermedi.

Yemen’deki gelişmeler hakkında da konuşan Trump, Husilerin ABD tarafıyla temasa geçtiğini söyledi.

Trump’a göre Husiler, ABD ile savaşmak istemediklerini ve hedef alınmak istemediklerini bildirdi. Trump ayrıca çoğu geminin geçişine izin verildiğini söyledi.

Gazze’deki gelişmelere ilişkin soruları da yanıtlayan Trump, ABD yönetiminin bölgedeki gerilimin azalmasına katkıda bulunduğunu savundu.

Gazze’de şu anda “çok az şey” yaşandığını ileri süren Trump, ABD’nin bölgede barışın sağlanmasına yardımcı olduğunu ve olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi.

Çinli otomobil üreticilerine ABD’de fabrika mesajı

Trump, Çin menşeli otomobillerin doğrudan ABD pazarına girişine karşı olduğunu ancak Çinli şirketlerin ABD’de üretim yapmasına farklı yaklaştığını belirtti.

Çinli bir şirketin ABD’de fabrika kurmasının kendisi açısından sorun olmayacağını söyleyen Trump, temel şartın Amerikalıların istihdam edilmesi olduğunu ifade etti.

Çin’den doğrudan otomobil ithalatına ise izin vermeyeceğini belirten Trump, bunun Amerikan otomotiv sektörüne zarar vereceğini savundu.

“Yapay zekada Çin’e karşı kazanıyoruz”

ABD ile Çin arasındaki yapay zeka rekabetine de değinen Trump, ABD’nin bu yarışta önde olduğunu savundu.

Yapay zekanın küresel rekabetteki önemine dikkat çeken Trump, teknolojinin internetten ve hatta sanayi devriminden daha büyük bir dönüşüm yaratabileceğini ileri sürdü.

“Önümüzdeki 50 yılın petrolü” benzetmesi

Trump, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka veri merkezleri için kendi enerji tesislerini ve elektrik santrallerini kurduğunu söyledi.

Yapay zeka yatırımlarının engellenmemesi gerektiğini savunan Trump, bu teknolojinin ekonomik önemini “birçok açıdan önümüzdeki 50 yılın petrolü” sözleriyle ifade etti.