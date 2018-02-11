Tüfenkci: Türkiye'nin Çin'de olması gerekiyor

11 Şubat 2018

E-ticaret ile ilgili bir konferansa katılmak üzere Çin'e giden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin Genel Gümrük İdaresi Bakanı Yü Guangcou ile bir araya gelerek son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Tüfenkci, "Çin, dünyada ekonomik açıdan çok önemli bir konumda bulunuyor ve Türkiye'nin de burada olması gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülkenin Çin olduğunu anımsatan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Görüşmelerimizde Çin'den ithalatımız ve Çin'e ihracatımız arasında Türkiye'nin aleyhine olan dengesizliğin giderilmesi konusunu da ele aldık. Çin'e hem ihracatımızı artırmak ve hem de daha fazla Çinli yatırımcıyı ülkemize çekmek için iş birliği çağrısı yaptık. Türkiye açısından Çin'de çok fırsatlar olduğu gibi, Çin için de Türkiye büyük fırsatlar barındırıyor. Türkiye ve Çin arasındaki iş birliği treni kaçmadan yakalamamız lazım"

Tüfenkci, Çin'de teknoloji devi Huawei yetkilileri ile de geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydederken, "Türkiye'de yaklaşık 15 senedir yatırım yapan Huawei'e ülkemizdeki yatırımlarını güçlendirmesi ve daha yakın iş birlikleri tesis etmesi çağrısında bulunduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA