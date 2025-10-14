TÜİK açıkladı: Ağustos ayı dış ticaret endeksleri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı. Verilere göre ihracat birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 3,8 artarken, ihracat miktar endeksi yüzde 4,8 azaldı.

İhracat birim değer endeksinde artış

İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1 arttı, yakıtlarda yüzde 3,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 arttı.

İhracat miktar endeksi azaldı

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8 azaldı, yakıtlarda yüzde 1,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 azaldı.

İthalat birim değer endeksinde artış

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,3 arttı, yakıtlarda yüzde 9,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 arttı.

İthalat miktar endeksinde yüzde 4,5 azalma gerçekleşti

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,8 azaldı, yakıtlarda yüzde 0,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Temmuz ayında 157,4 iken 2025 Ağustos ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 152,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Ağustos ayında 147,5 iken 2025 yılı Ağustos ayında yüzde 0,9 oranında azalarak 146,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Temmuz ayında 122,7 iken 2025 Ağustos ayında yüzde 7,2 oranında azalarak 113,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Ağustos ayında 114,7 iken 2025 yılı Ağustos ayında yüzde 4,5 oranında azalarak 109,6 oldu.

Dış ticaret haddi 91,3 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Ağustos ayında 88,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,8 puan artarak, 2025 yılı Ağustos ayında 91,3 oldu.