TÜİK açıkladı: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Hayvancılık İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 805 bin, küçükbaş hayvan sayısı ise 60 milyon 815 bin baş olarak kayıtlara geçti.

Sığır sayısı 17,6 milyonu aştı

Büyükbaş hayvan kategorisinde sığır sayısı, Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,5 artış gösterdi. Böylece sığır sayısı 17 milyon 640 bin başa yükseldi.

Aynı dönemde manda sayısında ise sınırlı düşüş yaşandı. Manda sayısı yüzde 0,2 azalarak 164 bin 508 baş oldu. Toplam büyükbaş hayvan sayısı Haziran 2026 itibarıyla 17 milyon 805 bin baş olarak gerçekleşti.

Küçükbaşta koyun sayısı yüzde 6 arttı

Küçükbaş hayvan sayısı ise Haziran ayında 60 milyon 815 bin başa ulaştı. Koyun sayısı, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6 artarak 49 milyon 473 bin baş olarak kaydedildi.

Keçi sayısı da aynı dönemde yüzde 1,4 artışla 11 milyon 342 bin başa çıktı.

Hayvancılık istatistiklerine ilişkin verilerin toplanması, işlenmesi ve yayına hazır hale getirilmesinden Tarım ve Orman Bakanlığı, yayımlanmasından ise TÜİK sorumlu.