TÜİK açıkladı: İnşaat üretiminde yıllık artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı şubat ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, sektör yıllık bazda büyüme kaydederken, aylık bazda sınırlı bir daralma yaşandı.

İnşaat üretiminde yıllık yüzde 5,9 artış gerçekleşti.

Alt sektörler incelendiğinde, şubat ayında bina inşaatı endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 yükseldi. Bina dışı yapıların inşaatı yüzde 12,0 ile en güçlü artışı gösterirken, özel inşaat faaliyetleri de yüzde 5,5 oranında artış kaydetti.

Aylık bazda düşüş görüldü

Öte yandan, inşaat üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı. Bu dönemde bina inşaatı sektörü yüzde 2,5 gerilerken, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 1,2 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 1,3 artış gösterdi.