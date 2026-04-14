Bakan Bolat: Dünyada 1973 ve 1979 petrol krizlerinden daha büyük bir enerji şoku yaşanıyor

Ticaret Bakanı Bolat, küresel ölçekte 1973 ve 1979 petrol krizleri ile 2022’de Rusya-Ukrayna savaşının toplamından daha büyük bir enerji arz ve fiyat krizinin yaşandığını belirtti.

Bolat, Fuar İzmir'de düzenlenen 31. Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı açılışında Türkiye'nin jeolojik yapısı sayesinde en zengin doğal taş rezervlerine sahip ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.

Bakan Bolat dünyada siyasi, diplomatik ve ekonomik alanlarda ciddi sarsıntılar yaşandığını, sıcak çatışmaların önemli bir kısmının Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada gerçekleştiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"1973 petrol krizi, 1979 petrol krizi, 2022 Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının hepsinin toplamından daha büyük bir enerji arz krizi ve enerji fiyat krizini beraberinde getiren çok önemli günlerden geçiyoruz. Birçok ülke petroldü, doğal gazdı, LNG'ydi, LPG'ydi, gübreydi, petrokimyaydı sıkıntılara düştüler, arz problemi yaşıyorlar. Ama Allah'a şükür hükümetimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızı, Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli stoklamaları zamanında yaptığı için biz hiçbir arz krizi yaşamadık. Dünya piyasalarındaki enerji fiyatlarındaki çılgın artış ve oynaklıklar karşısında da vatandaşlarımızın ve üretimin etkilenmemesi için eşel mobil sistemiyle gayret ettik."

Bu sarsıntıların bütün dünyada enflasyonist etki meydana getirmeye başladığını ifade eden Bolat, dünya ticaretinde de bu yıl bir miktar geçen yılki artış hızının gerisinde kalınabileceğini anlattı. Bolat, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ne kadar hızlı biterse yukarı çıkmanın da daha hızlı olacağını beklediklerini kaydederek, "Ama dünyanın ekonomik büyüme oranı geçen yıldan biraz daha aşağıya düşebilecek" dedi.

Bakan Bolat, küresel zorluklara rağmen Türkiye'nin 22 çeyrektir büyümesini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.