TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 6 ayın zirvesine çıktı!

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış gösterdi.

Geçen yıl nisan ayında 15 milyon 662 bin 751 olan ücretli çalışan sayısı, 2026 Nisan'da 15 milyon 968 bin 711 kişiye yükseldi.

Böylece ücretli çalışan sayısı, 16 milyon 42 bin kişiyle kaydedilen Ekim 2025 seviyesinin ardından en yüksek düzeyine ulaştı.

En güçlü artış inşaat sektöründe

Sektörlerin yıllık değişimine bakıldığında, ücretli çalışan sayısında en yüksek artış inşaat sektöründe kaydedildi.

Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda inşaat sektöründe yüzde 6,8, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,4 arttı.

Sanayi sektöründe ise ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azaldı.

Aylık bazda yüzde 0,5 artış

Ücretli çalışan sayısı, aylık bazda da artış gösterdi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık artış sanayide yüzde 0,3, inşaatta yüzde 1,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 olarak gerçekleşti.