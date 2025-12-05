TÜİK: Eğitim harcamaları 2024’te yüzde 94,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Eğitim Harcamaları İstatistikleri bültenini yayımladı.

Buna göre, eğitim harcamaları 2024 yılında 2023 yılına göre yüzde 94,6 artarak 2 trilyon 200 milyar 338 milyon TL oldu. Bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en fazla arttığı eğitim düzeyleri 2024 yılında; yüzde 99,0 ile ilkokul ve ortaokul oldu.

Eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı arttı

Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2023 yılında yüzde 4,2 iken, 2024 yılında yüzde 4,9 oldu.

Devlet eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ise 2023 yılında yüzde 3,5 iken, 2024 yılında yüzde 4,0 oldu.

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 33,4'ünü yükseköğretim, yüzde 21,3'ünü ortaöğretim oluşturdu.

Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, yüzde 42,2'si yükseköğretime, yüzde 32,0'ı ortaöğretime yapıldı.

Öğrenci başına eğitim harcaması 100 bin 307 TL oldu

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2023 yılında 49 bin 45 TL iken, 2024 yılında 100 bin 307 TL oldu.

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2024 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 165 bin 467 TL ile yükseköğretim oldu.

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması, 2024 yılında bir önceki yıla göre ABD doları bazında yüzde 48,1 artarak 3 bin 53 dolar oldu.

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 104,5 arttı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2024 yılında 2023 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 122,4 ile ortaöğretim oldu. Bunu yüzde 105,2 ile ortaokul takip etti.