TÜİK: Nüfusun yüzde 32’si ısınma sorunu yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistiklerini açıkladı. Bir önceki takvim yılı olan 2022 yılını referans alan ve toplumun genel düzeyine göre belirli bir sınırın altında gelire sahip olan bireyler göreli anlamda yoksul sayıldığı çalışmada TÜİK'e göre göreli yoksulluk oranı geriledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yüzde 32’si ise sızdıran çatı, çürümüş pencere çerçeveleri gibi problemlerle karşı karşıya. Yoksulluk oranının 2023’te 0.5 puan azalarak yüzde 13.9 olduğunu açıklayan TÜİK, eskimiş giysilerin yerine yenisini alabilme, düzgün iki çift ayakkabıya sahip olabilme ve iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek yiyebilme gibi gereksinimleri karşılayamayanları ifade eden maddi ve sosyal yoksunluk oranının ise, 2022’de yüzde 16.6 iken 2023’te 2.2 puan azalarak yüzde 14.4 olduğu tahmininde bulundu.

Araştırmada, okur-yazar olmayanların yüzde 27.8’i, bir okul bitirmeyenlerin yüzde 24.7’si, lise mezunlarının yüzde 7.7’si yoksul olarak hesaplandı. Üniversite mezunları ise yüzde 3.2 ile en düşük yoksulluk oranına sahip grup oldu.