TÜİK'te teknik sıkıntı: TÜFE bültenine bir süre ulaşılamadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK’in verilerine göre; tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,68 arttı. Bu rakam son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. TÜİK, aylık enflasyonu ise yüzde 6,65 olarak açıkladı.

TÜİK'te teknik sıkıntı

Kurum enflasyon verisini saat 10.00'da kamuoyuna duyursa da teknik bir hata nedeniyle yaklaşık yarım saat boyunca ilgili verinin bültenine ve ayrıntılarına ulaşılamadı.

10.00'da açıklanması gereken veriye saat 10.30'da ulaşılabilidi.

Teknik sıkıntı ile ilgili kurumdan henüz bir açıklama yapılmadı.