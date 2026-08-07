TÜİOSB’de 200 bin metrekarelik alana yeni ödeme modeli

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Ön tahsis başvuruları 3-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında Sanayi ve Tekno­loji Bakanlığı’nın MEYDİP sistemi ile TÜİOSB’nin in­ternet sitesi üzerinden ya­pılabilecek.

Depreme dayanıklı altyapı

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Bal­ta, 3. Alan’daki ön tahsis sü­recinin bölgenin üretim ka­pasitesini artıracağını be­lirtti. Balta, yatırımcılara yalnızca sanayi arsası de­ğil, düşük karbonlu ve diji­tal üretime uygun bir altya­pı sunduklarını söyledi.

TÜİOSB’de parselle­rin hafriyat çalışmaları ile komşu parsellerdeki taş duvar imalatlarını kapsa­yan teslim modeli uygu­lanırken, bölgenin depre­me dayanıklı zemin yapısı­na sahip olduğu belirtildi. Bu kapsamın yatırımcıla­rın başlangıç maliyetlerini azaltması ve metrekare ba­zında yaklaşık yüzde 30 fi­yat avantajı sağlaması he­defleniyor.

Balta, “3. Alan’da sundu­ğumuz ön tahsis imkânı, ye­ni yatırım planlarını hayata geçirmek isteyen sanayici­lerimiz için önemli bir fır­sattır. Peşin ve vadeli öde­me seçeneklerimizle yatı­rımcıların farklı finansal ihtiyaçlarına cevap verme­yi amaçlıyoruz” dedi.