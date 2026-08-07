TÜİOSB’de 200 bin metrekarelik alana yeni ödeme modeli
TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, 3. Alan’da yer alan 200 bin metrekarelik ön tahsisli sanayi arsası için yeni satış ve ödeme koşullarını açıkladı. Yatırımcılara peşin, 12 ay ve 24 ay vadeli olmak üzere üç farklı ödeme seçeneği sunulacak.
Ön tahsis başvuruları 3-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın MEYDİP sistemi ile TÜİOSB’nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
Depreme dayanıklı altyapı
TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, 3. Alan’daki ön tahsis sürecinin bölgenin üretim kapasitesini artıracağını belirtti. Balta, yatırımcılara yalnızca sanayi arsası değil, düşük karbonlu ve dijital üretime uygun bir altyapı sunduklarını söyledi.
TÜİOSB’de parsellerin hafriyat çalışmaları ile komşu parsellerdeki taş duvar imalatlarını kapsayan teslim modeli uygulanırken, bölgenin depreme dayanıklı zemin yapısına sahip olduğu belirtildi. Bu kapsamın yatırımcıların başlangıç maliyetlerini azaltması ve metrekare bazında yaklaşık yüzde 30 fiyat avantajı sağlaması hedefleniyor.
Balta, “3. Alan’da sunduğumuz ön tahsis imkânı, yeni yatırım planlarını hayata geçirmek isteyen sanayicilerimiz için önemli bir fırsattır. Peşin ve vadeli ödeme seçeneklerimizle yatırımcıların farklı finansal ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyoruz” dedi.