Tüketici alışkanlığı değişiyor cadde esnafı AVM’ye giriyor

Mehtap HALICI

Tüm dünya ciddi bir dönüşümden geçiyor. Son yıllarda değişen tüketim alışkanlıkları ve artan fiyatların etkisiyle tüketici tercihleri de profilleri de günden güne değişim gösteriyor. Bu değişimden hareketle Esas Gayrimenkul ve FutureBright, bu yıl ikincisini hayata geçirdikleri “Müşteri Laboratuvarı 2023” projesinin sonuçlarını açıkladı.

Yenilikçi ve dönüşüme uyum sağlayanların sektörde kalıcı olacağını ifade eden Esas Gayrimenkul COO’su Nevzat Yavan, Esas Gayrimenkul Müşteri Laboratuvarı çalışmaları kapsamında tanımlanan 6 müşteri profilinin detayları hakkında bilgi verdi. Pandemi ve depremin ardından yükselen enflasyonla şekillenen tüketim dünyasında yeni müşteri profillerinin ortaya çıktığına dikkat çeken Yavan, dünyadaki ekonomik çalkantılara rağmen tüketicilerin AVM’lerle ilişkilerinin giderek güçlendiğine dikkat çekti.

Eskiye göre daha ne istediğini bilen tüketici profiliyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Yavan, özellikle yeni dönemde esnaf markalarının da AVM’lere girdiğini ve bunun olması gerektiğini söyledi. Yavan, “Yaşanan ekonomik değişimlerle satın alma davranışları değişti.

En büyük değişiklik de müşteri davranışlarında oluyor” dedi. Fiyat odaklı alışveriş yapan kitleyi AVM’lere çekecek kategorileri ve markaları hızla eklemek gerektiğine işarete eden Yavan, yeni dönemde müşteriyle empati kurmak gerektiğine dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti: “Geleneksel AVM’lerdeki marka ve kategoriler bellidir. Misal cadde de birkaç mağazası olan esnaf da artık AVM’lerde mağaza açıyor. Esnafın AVM’lerde olması gerekiyor.

Hatta daha da çok olacak. Biz bunu istiyoruz ve destekliyoruz.” Yavan, deprem bölgelerinde de buna benzer projeler yapmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi. FutureBright Kurucu Ortağı Akan Abdula da, Laleli gibi esnaf markalarının içeri alınmasının aslında stratejik bir karar olduğunu belirterek, “Her 3 müşteriden biri en iyi fiyatı bulmaya odaklanıyor. Yoksa fiyat odaklı kesimi içerde tutamayız” diye konuştu.

"Değişim her zaman hayatımızda oldu"

Tüketici davranışlarındaki değişime dikkat çeken COO Nevzat Yavan, değişimin her zaman hayatımızda olduğunu fakat artık çok hızlı bir süreçten geçtiğimizi söyledi. Yavan, “Değişimin yönünü doğru anlamak ve doğru karar vermek gerekiyor. Değişimle savaşamayız ve engelleyemeyiz. Geride kalanlardan olmamak için tüm gayretimizle çalışıyoruz.” dedi. Yavan, “Müşteri Laboratuvarı 2023” sonuçlarını ise şöyle anlattı: “Birincisi Deneyim Kaşifleri; 2022 yılında en büyük segmentlerden bir tanesiydi.

İkincisi Marifetli Muhtarlar diğer bir deyişle fiyat odaklılar. Üçüncüsü Evhamlı Simyacılar, bu kategoride geçen seneden bu yana pek bir değişim olmadı. Hala AVM’lerle aynı seviyede ilişki kurduklarını görüyoruz. Dördüncü kategori ise Hedonistler yani genç aşıklar, AVM’ye arkadaşlarını bulmak veya arkadaşlarıyla zaman geçirmek için geliyorlar. Beşinci sırada Sofistike Bilgiçler ve son kategori de ise Teknolojik Çokbilmişler yer alıyor.”

“38-55 yaş aralığını daha iyi anlamalıyız”

Dönüşümü anlamak ve adapte olmak için müşterileri daha iyi tanımak gerektiğine dikkat çeken Yavan, Türkiye’nin hızlı yaşlandığını ve AVM’ler olarak buna hızlı adapte olunması gerektiğini ifade etti. “Yavan, sözlerine şöyle devam etti: “38-55 yaş aralığındaki deneyimli gençleri daha iyi anlamalıyız ve beklentilerine cevap vermeliyiz.

AVM’lerin ve perakendenin geleceği bu yaş aralığına bağlı. Çünkü deneyim, sürdürülebilirlik, toplumsal duyarlılık, paylaşma kültürü, mikro mobilite ve kolaylık eğilimi hızla artıyor. Bu dönüşüme adapte olmak için yeniden düşünmeli ve tasarlamalıyız. Çünkü Endişeli Modernler, Mazbut Modernler ve Mahallenin Gençleri hala en stratejik kitleler.”