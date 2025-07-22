Tüketiciler 2025'te en fazla neyi şikayet etti? Ticaret Bakanlığı açıkladı!

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk altı ayında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, yılın ilk yarısında 408 bin 717 başvuru yapılırken bunlardan 396 bin 182'si sonuçlandırıldı. Karara bağlanan başvuruların toplam parasal değerinin ise yaklaşık 5 milyar TL olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2025'in ilk yarısında yapılan başvurularda tüketicilerin yüzde 71'inin e-Devlet'te yer alan tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla gerçekleştirildiği açıklandı.

En çok şikayet ayıplı mal ve hizmette oldu

Başvuruların yüzde 63'ü ayıplı mal ve hizmet iddialarıyla gerçekleşirken, bu oranın yüzde 37'si ayıplı mal, yüzde 26'sı ayıplı hizmet şikayetlerinden oluştu. Ürün bazında en çok ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik başvurular (yaklaşık yüzde 17) yapıldı.

En fazla şikayet edilen diğer konular ise GSM aboneliği (yüzde 4,79), kredi kartı üyelik ücreti (yüzde 4,03), cep telefonu (yüzde 3,78), mobilya (yüzde 3,66) ve internet aboneliği (yüzde 3,17) oldu.

En fazla şikayet hangi sektörde?

Başvuruların sektörel dağılımında ilk sırada yüzde 54,33 (222 bin 89 adet) ile perakende ticaret sektörü yer aldı. Bu sektörü abonelik hizmetleri (42 bin 260, yüzde 11,31) ve finansal hizmetler (39 bin 547, yüzde 9,67) izledi.

Açıklamada son olarak Vatandaşların tüketici haklarıyla ilgili detaylı bilgiye Bakanlığın internet sitesindeki tüketici bilgi rehberi üzerinden ulaşabileceği belirtildi.