Tüketiciler 2025'te en fazla neyi şikayet etti? Ticaret Bakanlığı açıkladı!
Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk yarısında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuru verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Haziran döneminde yapılan 408 bin 717 başvurudan 396 bin 182’si sonuçlandırılırken karara bağlanan uyuşmazlıkların toplam parasal değeri 5 milyar TL’yi buldu. Başvuruların büyük kısmı ayıplı mal ve hizmet şikayetlerinden oluşurken En çok şikayet edilen ürünlerde ise ayakkabı, kıyafet ve tekstili GSM aboneliği ve kredi kartı üyelik ücreti öne çıktı.
Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk altı ayında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulara ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, yılın ilk yarısında 408 bin 717 başvuru yapılırken bunlardan 396 bin 182'si sonuçlandırıldı. Karara bağlanan başvuruların toplam parasal değerinin ise yaklaşık 5 milyar TL olduğu belirtildi.
Açıklamada, 2025'in ilk yarısında yapılan başvurularda tüketicilerin yüzde 71'inin e-Devlet'te yer alan tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla gerçekleştirildiği açıklandı.
En çok şikayet ayıplı mal ve hizmette oldu
Başvuruların yüzde 63'ü ayıplı mal ve hizmet iddialarıyla gerçekleşirken, bu oranın yüzde 37'si ayıplı mal, yüzde 26'sı ayıplı hizmet şikayetlerinden oluştu. Ürün bazında en çok ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik başvurular (yaklaşık yüzde 17) yapıldı.
En fazla şikayet edilen diğer konular ise GSM aboneliği (yüzde 4,79), kredi kartı üyelik ücreti (yüzde 4,03), cep telefonu (yüzde 3,78), mobilya (yüzde 3,66) ve internet aboneliği (yüzde 3,17) oldu.
En fazla şikayet hangi sektörde?
Başvuruların sektörel dağılımında ilk sırada yüzde 54,33 (222 bin 89 adet) ile perakende ticaret sektörü yer aldı. Bu sektörü abonelik hizmetleri (42 bin 260, yüzde 11,31) ve finansal hizmetler (39 bin 547, yüzde 9,67) izledi.
Açıklamada son olarak Vatandaşların tüketici haklarıyla ilgili detaylı bilgiye Bakanlığın internet sitesindeki tüketici bilgi rehberi üzerinden ulaşabileceği belirtildi.
Ticaret Bakanlığı'na Bağlı Tüketici Hakem Heyetleri Bu Yılın İlk 6 Ayında 396.182 Uyuşmazlık Başvurusunu Karara Bağladı— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 22, 2025
(22.07.2025) pic.twitter.com/mUr8yllc6H