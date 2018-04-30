Turizm gelirinde yüzde 31 artış

30 Nisan 2018

Turizm geliri ocak, şubat ve mart aylarından oluşan birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 76,1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,9’u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 'turizm geliri' raporuna göre, ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettiler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 984 milyon 962 bin dolarını kişisel harcamalar, 440 milyon 275 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ortalama harcama 723 dolar

Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 723 dolar oldu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 682 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 869 dolar oldu. Aynı dönem yüzde 34,88'lik artışla 5 milyon 128 bin 406 yabancı ziyaretçiyi ağırlandı.

Turizm gideri de arttı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlardan oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,1 artarak 1 milyar 79 milyon 8 bin yüzde olarak kaydedildi. Bunun 842 milyon 277 bin dolarını kişisel, 236 milyon 731 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,1 artarak 2 milyon 70 bin 534 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 521 dolar olarak gerçekleşti.