Turizm yatırımcıları beklentilerini anlattı: Tahsis süresi uzamalı, kural değişmemeli
Bugüne kadar 70 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını kaydeden TTYD Başkanı Oya Narin, Türkiye'de bürokrasinin yumuşatılması gerektiğine dikkat çekti. Narin, yerel yönetimlerin bürokratik uygulamalarının merkezi yönetimi aştığına işaret etti.
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılacağı dev bir organizasyona hazırlanıyor. Bu yıl 10– 11 Şubat 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Tourism Investment Forum – TIF 2026 öncesi TTYD Başkanı Oya Narin, Başkan Yardımcısı Ali Güreli, Yönetim Kurulu Üyeleri Şerife Bilgili Ercantürk, Emre Doruk, Üyeler Ece Demirpençe, Yasemin Pirinçcioğlu, Bora Ercantürk ve Genel Sekreter Öykü Korkmaz’ın katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda turizm yatırımından söz edildiğinde karşılaşılan zorluklara ilişkin sorularımızı yanıtlayan Oya Narin, bürokratik süreçlerin yumuşaması, kuralların yolda değişmemesi ve tahsis sürelerinin uzun olması gerektiğini söyledi. Turizm yatırımcısını en çok merkezi yönetim mi yoksa yerel yönetimlerin mi zorladığını sorduğumuzda ise Narin, “Yerine göre yerel yönetimler” yanıtını verdi.
Bugüne kadar 70 milyar dolarlık yatırımın TTYD üyeleri tarafından yapıldığını ifade eden Narin, turizm yatırımcılığının zorluklarından söz ederek, “10 sene, 15 sene, 20 sene geri dönüşü sabırla bekleyen; hesap üzerine hesap yapan, konjonktüre göre tekrar hesabını revize eden, tüccar mantığıyla değil adeta bir sevdalı mantığıyla, bir aşk gibi bu işi yapan insanlar. Bir yatırıma başladığınız zaman ‘Aman canım şimdi hesaplar tutmuyor, ortada bırakayım’ deme lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.
Mısır proje yaptı, Türk yatırımcıları çağırdı
Türk turizm yatırımcısının yatırım için Mısır’a davet edildiğini anlatan Narin, “Mısır muazzam bir proje ile sahneye çıktı. Gelin diyorlar. Onlara bize gelecek, biz ona gideceğiz. Bizde de aynı imkanların olması gerekiyor. Daha çok marka çıkarmamız lazım” diye konuştu.
“Türkiye markasını yurt dışına taşımamız gerektiği konusunda hep birlikte konsensüs içinde olursak o zaman katma değer yaratacağız. Çünkü bu iş neticede bir algı meselesidir” ifadelerini kullanan Narin, medyaya da seslenerek, “Turizmde olumlu haber çok önemli. Yatırımcı çok hassas kaçıveriyor” mesajı verdi.
"Bu topraklarda iş yapan karşılığını vermeli"
TTYD Başkanı Narin, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB), aralarında Airbnb ve Expedia’nın da bulunduğu 10 yabancı seyahat platformuna karşı erişim engeli talebiyle açtığı davaya ilişkin şu görüşleri aktardı: “Bu şirketlerin hepsinin Türkiye’de bir bürosunun olması, bir vergi numarası almaları lazım. Sorun da zaten bu. Yoksa hiç kimse uluslararası bir rekabette Türkiye’de bir firmanın olmasına karşı değil. Ama burada önemli olan bu firmaların acentelerimizle haksız rekabet yaratıyor olması. Çünkü burada vergi vermiyorlar. Burada işlem yapmıyorlar, yurt dışı üzerinden işlem yapıyorlar. Dolayısıyla TÜRSAB’ın attığı adım doğrudur. Bu topraklarda iş yapan herkes bu topraklarda ise bunun karşılığını vermeli.”
“Temkinliyiz ama yatırıma devam edeceğiz”
Turizm yatırımları konusunda, “Yatırımcıların gözü zaten burada ve tekrar geri geleceklerine inanıyorum” diyen Ece Demirpençe, “Biz de TIF gibi organizasyonlarla ya da farklı kanallarda sizlerin desteğiyle buradaki potansiyeli anlatmaya devam etmeliyiz. Yatırımların geri dönüşü, fizibilite konusunda eskisinden daha temkinliyiz. Sonuçta biz de yatırımcıyız, biz de döviz bazlı krediler kullanıyoruz. Dolayısıyla biraz daha temkinliyiz. Eskisi gibi fizibilitelere hızlı geri dönmüyor, bunun farkındayız ama sırtımızı dönüp gidecek değiliz. Burası bizim ülkemiz, bizim toprağımız. Yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Turizm teşvik belgelerinde düşüş olduğuna dikkat çeken Oya Narin de, buna karşın gastronomi tarafında hareketlilik beklediklerini ifade etti.