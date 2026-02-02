Turizm yatırımcıları beklentilerini anlattı: Tahsis süresi uzamalı, kural değişmemeli

Türkiye Turizm Ya­tırımcıları Derneği (TTYD), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıla­cağı dev bir organizasyo­na hazırlanıyor. Bu yıl 10– 11 Şubat 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Tourism Investment Fo­rum – TIF 2026 öncesi TTYD Başkanı Oya Narin, Başkan Yardımcısı Ali Gü­reli, Yönetim Kurulu Üye­leri Şerife Bilgili Ercan­türk, Emre Doruk, Üyeler Ece Demirpençe, Yase­min Pirinçcioğlu, Bora Er­cantürk ve Genel Sekreter Öykü Korkmaz’ın katılı­mıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda turizm yatırımından söz edildiğinde karşılaşılan zorluklara ilişkin soru­larımızı yanıtlayan Oya Narin, bürokratik süreç­lerin yumuşaması, kural­ların yolda değişmemesi ve tahsis sürelerinin uzun olması gerektiğini söyle­di. Turizm yatırımcısını en çok merkezi yönetim mi yoksa yerel yönetimle­rin mi zorladığını sordu­ğumuzda ise Narin, “Yeri­ne göre yerel yönetimler” yanıtını verdi.

Bugüne kadar 70 milyar dolarlık yatırımın TTYD üyeleri tarafından yapıldı­ğını ifade eden Narin, tu­rizm yatırımcılığının zor­luklarından söz ederek, “10 sene, 15 sene, 20 sene geri dönüşü sabırla bek­leyen; hesap üzerine he­sap yapan, konjonktüre göre tekrar hesabını revi­ze eden, tüccar mantığıy­la değil adeta bir sevdalı mantığıyla, bir aşk gibi bu işi yapan insanlar. Bir ya­tırıma başladığınız zaman ‘Aman canım şimdi hesap­lar tutmuyor, ortada bı­rakayım’ deme lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.

Mısır proje yaptı, Türk yatırımcıları çağırdı

Türk turizm yatırımcı­sının yatırım için Mısır’a davet edildiğini anlatan Narin, “Mısır muazzam bir proje ile sahneye çıktı. Gelin diyorlar. Onlara bi­ze gelecek, biz ona gidece­ğiz. Bizde de aynı imkanla­rın olması gerekiyor. Daha çok marka çıkarmamız la­zım” diye konuştu.

“Türkiye markasını yurt dışına taşımamız gerekti­ği konusunda hep birlikte konsensüs içinde olursak o zaman katma değer yara­tacağız. Çünkü bu iş neti­cede bir algı meselesidir” ifadelerini kullanan Na­rin, medyaya da seslene­rek, “Turizmde olumlu ha­ber çok önemli. Yatırım­cı çok hassas kaçıveriyor” mesajı verdi.

"Bu topraklarda iş yapan karşılığını vermeli"

TTYD Başkanı Narin, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB), aralarında Airbnb ve Expedia’nın da bulunduğu 10 yabancı seyahat platformuna karşı erişim engeli talebiyle açtığı davaya ilişkin şu görüşleri aktardı: “Bu şirketlerin hepsinin Türkiye’de bir bürosunun olması, bir vergi numarası almaları lazım. Sorun da zaten bu. Yoksa hiç kimse uluslararası bir rekabette Türkiye’de bir firmanın olmasına karşı değil. Ama burada önemli olan bu firmaların acentelerimizle haksız rekabet yaratıyor olması. Çünkü burada vergi vermiyorlar. Burada işlem yapmıyorlar, yurt dışı üzerinden işlem yapıyorlar. Dolayısıyla TÜRSAB’ın attığı adım doğrudur. Bu topraklarda iş yapan herkes bu topraklarda ise bunun karşılığını vermeli.”

“Temkinliyiz ama yatırıma devam edeceğiz”

Turizm yatırımları konusunda, “Yatırımcıların gözü zaten burada ve tekrar geri geleceklerine inanıyorum” diyen Ece Demirpençe, “Biz de TIF gibi organizasyonlarla ya da farklı kanallarda sizlerin desteğiyle buradaki potansiyeli anlatmaya devam etmeliyiz. Yatırımların geri dönüşü, fizibilite konusunda eskisinden daha temkinliyiz. Sonuçta biz de yatırımcıyız, biz de döviz bazlı krediler kullanıyoruz. Dolayısıyla biraz daha temkinliyiz. Eskisi gibi fizibilitelere hızlı geri dönmüyor, bunun farkındayız ama sırtımızı dönüp gidecek değiliz. Burası bizim ülkemiz, bizim toprağımız. Yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Turizm teşvik belgelerinde düşüş olduğuna dikkat çeken Oya Narin de, buna karşın gastronomi tarafında hareketlilik beklediklerini ifade etti.