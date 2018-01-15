Turizmde sömestir beklentisi

15 Ocak 2018

Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Yalova, Kütahya ve Balıkesir'deki tesislerde sömestir tatilinde yoğunluk bekleniyor.

Zengin minerallerden dolayı kentteki termal ve şifalı suların özellikle kış aylarında tercih edilen Kütahya'da yaklaşık 2 bin 500 yatak kapasitesiyle hizmet veren tesislere, yaklaşan yarıyıl tatili dolayısıyla ilginin attığı ifade edildi.

18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşayacak

Konuyla ilgili konuşan Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Kütahya'nın büyük bölümü termal kaynaklara sahip. Kent merkezinde Yoncalı ve Ilıca termal turizm merkezleri var. Özellikle Yoncalı'da belediye olarak termal kent projesi yürütüyoruz. Termal suyu kent merkezine kadar getirdik ve yatırımcıları otel yapımı konusunda ilimize bekliyoruz. Yarıyıl dolayısıyla termal tesislere yoğun ilgi var. Belediyemize ait Ilıca'daki otelimizin doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Önümüzdeki yıllarda yeni tesislerle birlikte daha çok talebe cevap verebiliriz."

Emet'te 5 yıldızlı bir otelin Müdürü Ramazan Sezer, yarıyıl tatilinden dolayı doluluk oranlarının yüzde 100'ü yakaladığını dile getirdi. Ülkenin dört bir yanından konuklarının olacağını ifade eden Sezer, 15 günlük tatili yoğun geçireceklerini söyledi.

Yalova'ya Ortadoğu ve Rusya ilgisi

Yüzyıllardır çeşitli medeniyetlerin şifa merkezi olan, Roma İmparatorluğu döneminde "hayat iksiri" kaplıca hamamlarının yapıldığı Yalova'da da rezervasyonların tüm hızıyla sürdüğünü aktarıldı.

Termal Belediye Başkanı ve Yalova Turizm Birliği (YATUB) Başkanı İsmail Atik, "İlçedeki tüm otel, motel, pansiyon ve apartlara ilgi var. Bazı tesislerimizde yüzde 70-80 seviyesinde rezervasyonlar mevcut. Bu haftaki rezervasyonlarla yarıyıl tatilini yüzde 100 dolulukla geçiririz. Tatil boyunca kaplıcalardan, ilçemizin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu bir şekilde 15 geçirmek isteyen ailelerimizin Termal kaplıcalarını yoğun bir şekilde tercih edeceklerini biliyoruz" dedi.

Yalova'da sadece yurt içi değil, Ortadoğu ve Rusya'dan gelecek ziyaretçileri de konuk edeceklerini belirten Atik, "Termal ilçesinde yaz kış yüksek bir sezon yaşıyoruz. Turistik kapasitesi yüksek olan tesislerimizin tamamının dolu olduğunu, dolmak üzere olduğunu görüyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor. Ortadoğu dışında Rusya'dan gelen turistlerimiz oluyor. Rus turistler kaplıcayı çok seviyor. Bu dönemde, kış mevsiminde Rus turist ağırlıyoruz." diye konuştu.

Balıkesir'de de yüzde 100 hedefi

Edremit Belediyesi kuruluşlarından olan Ed-Bel Ltd. Şti. Genel Müdürü İbrahim Yakın ise yarıyıl tatiline sayılı günler kala rezervasyonların hız kazandığını aktardı.

Yakın, mitolojiye göre "Afrodit'in cüzzam hastalığına yakalandıktan sonra eski güzelliğine kavuştuğu" kaplıcalarıyla tanınan Güre'deki termal tesislerde doluluk oranlarının yüzde 70'in üzerine çıktığını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Bölgemizdeki termal tesislerde şu anki doluluk oranımız sömestr tatili için yüzde 70'i aştı. Tatile birkaç gün kala bu oranın yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz. 2016 ve 2017 karşılaştırmasını yaparsak bölgemizde 2017 daha verimli geçti işletmeler açısından. Yüzde 15'lik bir artış söz konusu bir önceki yıla göre. 2018 turizm sezonunun daha da iyi geçeceğini düşünüyoruz."