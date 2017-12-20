Turizme yılbaşı dopingi

20 Aralık 2017

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy yaptığı açıklamada, 1 Ocak'ın pazartesiye denk gelmesi dolayısıyla yılbaşı turlarında geçen yıla göre ciddi bir artış olduğunu söyledi.

Acentelerden alınan bilgiye göre yılbaşı turlarında geçen yıla göre yüzde 30-50 arasında talep artışı yaşandığını aktaran Ulusoy, yılbaşı tatili dolayısıyla 2 gece 3 gün ve 3 gece 4 günlük turlara talebin yüksek seviyede bulunduğunu bildirdi.

Yılbaşı tatilini kapsayan 3 günlük sürede günübirlik turlara da ilgi gösterildiğini ifade eden Ulusoy, "Günübirlik turları da eklediğimiz zaman seyahat acenteleri vasıtasıyla 150-200 bin civarında kişinin yılbaşını da kapsayan haftada tatile çıkacağını düşünüyoruz. Bunun sonucu oluşacak ekonomik büyüklüğün ise 200-250 milyon lira aralığında olmasını bekliyoruz." dedi.

Otellerde yüzde 70-80 doluluk beklentisi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran da yılbaşında Antalya'ya daha çok Burdur, Konya, Isparta gibi çevre şehirlerden hareket olacağını dile getirdi.

Uçakla gidiş gelişlerin kolay olması nedeniyle İstanbul'un hareketli olacağını beklediklerini aktaran Duran, Ege'de ise çok büyük bir hareket olmadığını söyledi.

Duran, eğlence programı olan veya önemli isimlerle aktivite yapan otellerin yüzde 70-80 doluluğa ulaştığını belirterek, "Türkiye'de vatandaşların yılbaşı programları genelde son bir haftada şekillenir. Otellerde yüzde 90-100 doluluk beklemiyoruz fakat program yapan otellerde yüzde 70-80 doluluklar olacak. Yılbaşı hareketliliği önümüzdeki hafta daha da şekillenir." diye konuştu.

Kaynak: AA