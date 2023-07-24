Türk bayraklı gemilerle taşıma artıyor

Bu yıl haziranda limanlarda elleçlenen dış ticarete konu yükün yüzde 8,7'si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Geçen ay Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı, 2 milyon 922 bin 48 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 30 milyon 800 bin 385 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış gösterdi.

Ocak-haziran dönemine bakıldığında ise dış ticaret taşımaları, 194 milyon 518 bin 498 ton oldu. Bunun 14 milyon 375 bin 119 tonu Türk bayraklı gemilerle taşındı. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı döneminde 13 milyon 939 bin 905 ton olarak hesaplandı.

Böylece yılın ilk altı ayında, Türk bayraklı gemilerle taşınan yük miktarı da yüzde 3,1 arttı. Yılın ilk yarısında Türk bayraklı gemilerle taşınan yük cinslerine bakıldığında, makineler, taşıma teçhizatı, aksam ve çeşitli parçaları ile konteynerler dikkati çekti.

Bu yük cinsinden ilk altı ayda 7 milyon 936 bin 648 ton yük, Türk bayraklı gemilerle taşındı. Bunu 2 milyon 718 bin 837 ton ile petrol ürünleri takip etti. Diğer kategorilerde 1 milyon tonun altında taşımalar gerçekleşti.