Türk hamsisi 9 milyon dolarlık ihracat geliri sağladı

Türkiye’nin Karadeniz’den dünyaya açılan önemli su ürünlerinden biri olan hamsi, 2024-2025 av sezonunda da ihracatçıların yüzünü güldürdü. 1 Eylül 2024 ile 15 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen hamsi ihracatı, 9 milyon 171 bin 538 dolar gelirle tamamlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, söz konusu dönemde 20 ülkeye toplam 2 bin 606 ton hamsi ihraç edildi. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Belçika ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 2 milyon 783 bin 30 dolarlık hamsi satıldı. Fransa’ya 2 milyon 615 bin 636 dolar, Almanya’ya ise 1 milyon 139 bin 164 dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.

Hamsi ihracatının ekonomik katkısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, hamsinin hem bölge hem de ülke açısından kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir ürün olduğunu ifade etti.

Yıldırım, “Belçika, Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri Türk hamsisine büyük ilgi gösteriyor. Belçika’ya yapılan ihracatın 2,7 milyon doları aşması, bu pazardaki konumumuzun giderek güçlendiğini gösteriyor” dedi.

Sürdürülebilirliğin sağlanması ve taleplere daha iyi yanıt verilmesi için avcılık ve işleme teknolojilerinde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, ihracat pazarlarını çeşitlendirmek adına sektör paydaşlarının iş birliği içinde olması gerektiğinin altını çizdi.

Yıldırım ayrıca, Türk hamsisinin dünya pazarlarında daha bilinir hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Amacımız, su ürünleri ihracat potansiyelini artırmak ve Türk hamsisinin global pazardaki yerini daha da güçlendirmek” şeklinde konuştu.