Türk İlaç ve Serum Sanayi konkordato istedi

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal ve şirkette pay sahibi olan Battal Holding A.Ş. ile birlikte konkordato talebinde bulundu. Başvuru sonucunda Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

Şirket açıklamasında, krediye erişimde yaşanan zorluklar, yüksek faiz ortamı, bozulan nakit akışı ve artan finansman maliyetlerinin konkordato başvurusunun temel nedenleri arasında yer aldığı belirtildi.

KAP açıklamasında, 14 Mayıs 2026 tarihinde başlayan kredi geri ödeme gecikmelerinin devam ettiği ifade edildi. Ayrıca 20 Mayıs 2026 tarihinde oluşan karşılıksız çek kayıtlarının da henüz kapatılamadığı bilgisi paylaşıldı.

Kısa vadeli borç yükü baskı yarattı

Şirket, kısa vadede yoğunlaşan yüksek tutarlı çek ödeme yükümlülükleri ile banka kredilerinin ağırlıklı olarak kısa vadeli yapıda olmasının finansal baskıyı artırdığını belirtti. Açıklamada, 2026 yılının ilk çeyreğinde kâr elde edilmesine rağmen 2025 yılında oluşan yüksek zararın etkilerinin sürdüğü vurgulandı.

Türk İlaç ve Serum, konkordato başvurusunun şirket varlıklarının korunması, üretim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması ve alacaklılar tarafından başlatılabilecek haciz işlemlerinin önüne geçilmesi amacıyla yapıldığını duyurdu. Şirket, kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerinin devam etmesini hedeflediğini ifade etti.

Yeniden yapılandırma görüşmeleri başlayacak

Mahkeme kararının ardından şirketin faaliyetlerine olağan şekilde devam edeceği belirtilirken, başta bankalar olmak üzere tüm alacaklılarla mevcut borçların yeniden yapılandırılması için görüşmeler yürütüleceği açıklandı.

KAP açıklamasında, nakit akışının yeniden düzenlenmesi, finansman giderlerinin azaltılması ve konkordato sürecinin sağlıklı şekilde tamamlanması için gerekli çalışmaların yürütüleceği belirtildi. Şirket ayrıca mahkeme ve konkordato komiserlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edeceğini duyurdu.

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., konkordato sürecinde yaşanacak tüm önemli gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.