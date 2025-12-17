Türk-İş: Asgari ücret masasında yokuz

Asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı yarın yapılacak.

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, rakam telaffuzu için erken olduğunu belirterek, tarafların görüşlerinin alınması gerektiğini söyledi.

TBMM’de konuşan Bakan Işıkhan, “Asgari ücret için süreç devam ediyor. Rakam konuşmak için çok erken. Tarafların görüşlerini alıp değerlendirmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise Bakan Işıkhan’ın “taraflarla görüşüyoruz” açıklamasına tepki gösterdi. CNBC-e’ye konuşan Ağar, asgari ücret sürecinde Türk-İş’in masada yer almadığını belirterek, kendileriyle herhangi bir görüşme yapılmadığını ifade etti.

Ağar, “İlk toplantı öncesinde neden katılmadığımızın gerekçelerini ilettik. Ancak biz masada yokuz. Bizimle kimse görüşmedi. Aynı noktadayız ve Komisyon toplantılarına katılmayacağız” dedi.