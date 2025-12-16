Konut piyasasında bütçe freni: Mantıklı fiyat ve yüksek performans beklentisi artıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rapor, kullanıcıların 2026'ya yönelik konut planlarını, motivasyonlarını ve değişen tercih eğilimlerini ortaya koydu.

Rapora göre, Türkiye genelinde kasım ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 olarak gerçekleşti. Bu dönemde en fazla konut satışı yapılan iller 24 bin 234'le İstanbul, 12 bin 706'yla Ankara ve 8 bin 540'la İzmir oldu. En az konut satışı ise 78'le Ardahan, 131'le Bayburt ve 152'yle Artvin'de kaydedildi.

Yabancılara konut satışı azaldı

Yabancılara yapılan konut satışlarının da kasım ayında yıllık bazda yüzde 9,7 azalarak bin 943'e geriledi. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payının yüzde 1,4 oldu. Yabancıların en fazla konut satın aldığı iller İstanbul, Antalya ve Mersin olarak sıralandı.

Raporda yer verilen anket sonuçlarına göre, kullanıcıların 2026'ya yönelik konut planlarında belirsizlik ve temkinli yaklaşım öne çıkıyor. "2026'da konut planınız hangisine daha yakın?" sorusuna katılımcıların yüzde 36'sı henüz net bir karar vermediğini belirtirken, yüzde 35’i konut satın almayı düşündüğünü ifade etti.

Kiralamayı planlayanların oranı yüzde 21, yatırım amaçlı alım yapmayı düşünenlerin oranı ise yüzde 8 olarak belirlendi.

Anket, yaşam döngüsünün konut tercihleri üzerindeki etkisini de ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 48'i ailesiyle yaşadığını belirtirken, tek başına yaşayanların oranı yüzde 17, yatırımcıların oranı yüzde 15 oldu.

Öğrenciler yüzde 9, yeni evlenecek veya yeni evli olduğunu ifade edenler ise yüzde 11'lik paya sahip oldu.

Ev seçiminde en güçlü motivasyon bütçe yönetimi

Gelecek yıl için ev seçiminde en güçlü motivasyon bütçe yönetimi olurken, katılımcıların yüzde 43'ünün bütçeyi en doğru şekilde yönetmenin öncelikli motivasyon olduğunu belirtti.

Daha iyi bir konuma geçmek yüzde 22 ile ikinci sırada yer alırken, yatırım fırsatı yakalamak yüzde 18, konforu artırmak ise yüzde 17 tercih edildi.

Mantıklı fiyat ve yüksek performans beklentisi artıyor

İdeal ev tanımına ilişkin bulguların da paylaşıldığı raporda, merkeze yakın ve ulaşım kolaylığı sunan bir evin yüzde 34'le ilk sırada yer aldı. Mantıklı fiyat ve yüksek performans beklentisi yüzde 30'la ikinci sırada bulunurken, daha fazla alan ve ferahlık isteyenlerin oranı yüzde 24, modern ve güvenli site yaşamını tercih edenlerin oranı ise yüzde 12 oldu.

Elde edilen veriler kullanıcıların 2026'da daha rasyonel, fiyat-performans odaklı ve ulaşım açısından erişilebilir konut çözümlerine yöneldiğini gösteriyor.