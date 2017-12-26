Türk-İş'ten 'taşeron' değerlendirmesi

26 Aralık 2017

Türk-İş Başkanlar Kurulundan, "taşeron işçilerin kadro düzenlemesinin sosyal taraflarla taslak paylaşılmadan, eleştirileri dikkate alınmadan, TBMM'de müzakere imkanı sağlanmadan, kamuoyunda geniş şekilde tartışılmadan olağanüstü hal kapsamında hazırlanmasının uygulamada birtakım sorunlara yol açacağı" görüşü paylaşıldı.

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konfederasyonun Başkanlar Kurulu, bugün Ankara'da "taşeron işçilere kadro düzenlemesi" gündemiyle toplandı.

Toplantının ardından hazırlan sonuç bildirgesinde, kamuda taşeron uygulamasının sona erdirilmesi ve alt işveren işçisi olarak çalışanların kadroya alınmasında emeği ve katkısı olanlara teşekkür edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık bir milyon alt işveren işçisini doğrudan ilgilendiren bir konuda, sosyal taraflarla taslak paylaşılmadan, eleştirileri dikkate alınmadan, TBMM'de müzakere imkanı sağlanmadan, kamuoyunda geniş şekilde tartışılmadan, olağanüstü hal kapsamında düzenlemelerin yapılmış olması uygulamada birtakım sorunlara yol açacaktır. Alt işveren işçilerinin tümünün, herhangi bir ayrıma tutulmadan kamuda kadroya geçirilmesi, başta ücret ve sosyal haklar olmak üzere çalışma şartlarının iyileştirilmesi, istihdam güvencesine kavuşturulmaları öncelikli talep olarak işçiler ve sendikaları tarafından ifade edilmiştir."

Taşerona kadro başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak

"Yaklaşık 50 bin işçi mağdur edildi"

Bildirgede, kanun hükmünde kararname (KHK) ile yapılan düzenlemeyle alt işveren işçileri arasında ayrım yapıldığı savunularak, şunlar kaydedildi:

"KHK'nin 127'nci maddesiyle yapılan düzenlemenin kapsamına 5018 Sayılı Kanun'a ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri alınmış, ancak anılan kanun ile KHK'nin eki (I) sayılı listede yer almayan kamu idareleri kapsam dışında bırakılmıştır. Böylece KHK ile yapılan düzenleme sonucu, bazı özel bütçeli kuruluşlar ile kamu iktisadi teşekküllerinde (KİT) çalışan taşeron şirketi işçileri kapsam dışında bırakılmış ve kadroya alınmamıştır. Bunun sonucu 58 KİT'te çalışan yaklaşık 50 bin işçi mağdur edilmiştir. Bunların da kapsama alınmasıyla ilgili olumlu haber beklenmektedir. Yerel yönetimlerde çalıştırılan işçiler arasında da ayrım yapılmış, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde çalıştırılan işçiler kapsamda olurken, halen belediye şirketi bünyesinde istihdam edilen işçilerin belediyenin kendi kadrosuna geçişleri söz konusu olmamıştır."

Sendikal örgütlenmenin "iş koluna göre sendikalaşma ilkesi"ne göre düzenlendiği vurgulanan bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"KHK ile yapılan düzenlemede, aynı iş yerinde farklı iş kolunda kurulu sendikaların örgütlenmesine ve birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılmasına imkan verilmektedir. Bu düzenleme iş yerlerinde kargaşaya ve çalışma barışının bozulmasına yol açacak niteliktedir. Bu endişenin giderilebilmesi için gerekli düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.

Türk-İş Başkanlar Kurulu gelişmeleri yakından izleyecek ve gelişmelere göre, Konfederasyonun güçlenerek, çalışmalarını sürdürmesi ve başta sendikal örgütlenme olmak üzere işçi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi konularında üzerine düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirecektir."