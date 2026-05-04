Türk konut yatırımcısı Dubai’den dönüyor
Dubai’de konut satışları yaklaşık yüzde 30 düşerken, yatırımcı da “bekle – gör” dönemine geçti. Ege Yapı Genel Müdürü Didem Güneş, “Türkler geri dönmeye başladı. Yabancılar da artık yavaş yavaş gelecektir” dedi. Güneş’e göre Türkiye’de talep güçlü.
Hamide HANGÜL
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, Türk vatandaşları geçen yıl yurt dışından gayrimenkul satın alımlarına 2 milyar 513 milyon dolar ödedi. Bu yılın ilk ayında ise bu rakam 144 milyon dolardı. Türklerin yurt dışından en fazla konut satın aldığı şehirler arasında ise Dubai öne çıkıyor. Ancak Orta Doğu’daki savaş yatırım tercihlerini de etkiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük şehri Dubai’de satışlarda yaklaşık yüzde 30 düşüş söz konusu. Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, “Dubai’de yatırım yapacaktım, ancak vazgeçtim, biraz beklemek istiyorum” diyen Türklerin geri dönmeye başladığına işaret ederek, “Oranlar çok fark etti diyemem ancak, toplam talebin belki yüzde 5-10’u yatırımını Türkiye’ye kaydırmak istiyor diyebilirim” ifadelerini kullandı.
Konut talebi güçlü
Türkiye’de konut talebinin güçlü şekilde devam ettiğini gördüklerini belirten Güneş, yılbaşından bu yana İstanbul, İzmir ve Yunanistan’daki projelerine talebin 35 bini aştığını, ancak söz konusu talebin satışa aynı oranda yansımadığına işaret ederek, “Bunun en önemli nedeni finansmana erişimde yaşanan zorluklar” dedi. Faizlerin düşüş eğilimini sürdürmesiyle, konuta erişimin de hız kazanacağını öngördüklerini dile getiren Güneş, “Biz de bu güçlü talebe kendi geliştirdiğimiz alternatif finansman çözümleriyle yanıt vermeye çalışıyoruz. Özellikle 60 ay sıfır faiz gibi modellerin pazarda ciddi karşılık bulduğunu gözlemliyoruz” diye konuştu.
Toplam 3 bin 400 konut arzı
Ege Yapı GYO ve Ege Yapı’nın bugün toplam 8 projesinin satış sürecinde bulunduğunu açıklayan Güneş, bu projelerde toplam 3.400 konut üretimi planlandığını belirterek, “Ayrıca yakın dönem için 6 yeni projede yaklaşık 1.500 ünite geliştirmeyi hedefliyoruz. Mevcut projeler için 1,7 milyar dolar, yeni projeler için ise 1,6 milyar dolar yatırım planlanmış durumda” açıklamasında bulundu.
Yunanistan’ın Halkidiki bölgesinde geliştirilen Oliville Halkidiki projesinde, Türkler için Golden Visa’ya uygun, bir yatırım modeli sunulduğunu belirten Güneş, “Ege Yapı Avrupa’ya açılma stratejisinin ilk somut adımını Yunanistan ile atmış oldu. Orta Doğu başta olmak üzere farklı coğrafyalarda da fırsatlar yakından takip ediliyor” dedi.