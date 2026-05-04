Türk konut yatırımcısı Dubai’den dönüyor

Dubai’de konut satışları yaklaşık yüzde 30 düşerken, yatırımcı da “bekle – gör” dönemine geçti. Ege Yapı Genel Müdürü Didem Güneş, “Türkler geri dönmeye başladı. Yabancılar da artık yavaş yavaş gelecektir” dedi. Güneş’e göre Türkiye’de talep güçlü.

Hamide HANGÜL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TC­MB) ödemeler denge­si verilerine göre, Türk vatan­daşları geçen yıl yurt dışından gayrimenkul satın alımları­na 2 milyar 513 milyon dolar ödedi. Bu yılın ilk ayında ise bu rakam 144 milyon dolardı. Türklerin yurt dışından en fazla konut satın aldığı şehir­ler arasında ise Dubai öne çı­kıyor. Ancak Orta Doğu’daki savaş yatırım tercihlerini de etkiliyor. Birleşik Arap Emir­likleri’nin en büyük şehri Dubai’de satışlarda yaklaşık yüzde 30 düşüş söz konusu. Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, “Dubai’de ya­tırım yapacaktım, ancak vaz­geçtim, biraz beklemek isti­yorum” diyen Türklerin geri dönmeye başladığına işaret ederek, “Oranlar çok fark et­ti diyemem ancak, toplam ta­lebin belki yüzde 5-10’u yatı­rımını Türkiye’ye kaydırmak istiyor diyebilirim” ifadeleri­ni kullandı.

Konut talebi güçlü

Türkiye’de konut talebinin güçlü şekilde devam ettiğini gördüklerini belirten Güneş, yılbaşından bu yana İstan­bul, İzmir ve Yunanistan’da­ki projelerine talebin 35 bi­ni aştığını, ancak söz konu­su talebin satışa aynı oranda yansımadığına işaret ederek, “Bunun en önemli nedeni fi­nansmana erişimde yaşanan zorluklar” dedi. Faizlerin dü­şüş eğilimini sürdürmesiyle, konuta erişimin de hız kaza­nacağını öngördüklerini dile getiren Güneş, “Biz de bu güç­lü talebe kendi geliştirdiği­miz alternatif finansman çö­zümleriyle yanıt vermeye ça­lışıyoruz. Özellikle 60 ay sıfır faiz gibi modellerin pazarda ciddi karşılık bulduğunu göz­lemliyoruz” diye konuştu.

Toplam 3 bin 400 konut arzı

Ege Yapı GYO ve Ege Ya­pı’nın bugün toplam 8 proje­sinin satış sürecinde bulun­duğunu açıklayan Güneş, bu projelerde toplam 3.400 ko­nut üretimi planlandığını be­lirterek, “Ayrıca yakın dönem için 6 yeni projede yaklaşık 1.500 ünite geliştirmeyi he­defliyoruz. Mevcut projeler için 1,7 milyar dolar, yeni pro­jeler için ise 1,6 milyar dolar yatırım planlanmış durum­da” açıklamasında bulundu.

Yunanistan’ın Halkidiki bölgesinde geliştirilen Olivil­le Halkidiki projesinde, Türk­ler için Golden Visa’ya uygun, bir yatırım modeli sunuldu­ğunu belirten Güneş, “Ege Ya­pı Avrupa’ya açılma strateji­sinin ilk somut adımını Yu­nanistan ile atmış oldu. Orta Doğu başta olmak üzere farklı coğrafyalarda da fırsatlar ya­kından takip ediliyor” dedi.

