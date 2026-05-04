Türk konut yatırımcısı Dubai’den dönüyor

Hamide HANGÜL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TC­MB) ödemeler denge­si verilerine göre, Türk vatan­daşları geçen yıl yurt dışından gayrimenkul satın alımları­na 2 milyar 513 milyon dolar ödedi. Bu yılın ilk ayında ise bu rakam 144 milyon dolardı. Türklerin yurt dışından en fazla konut satın aldığı şehir­ler arasında ise Dubai öne çı­kıyor. Ancak Orta Doğu’daki savaş yatırım tercihlerini de etkiliyor. Birleşik Arap Emir­likleri’nin en büyük şehri Dubai’de satışlarda yaklaşık yüzde 30 düşüş söz konusu. Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, “Dubai’de ya­tırım yapacaktım, ancak vaz­geçtim, biraz beklemek isti­yorum” diyen Türklerin geri dönmeye başladığına işaret ederek, “Oranlar çok fark et­ti diyemem ancak, toplam ta­lebin belki yüzde 5-10’u yatı­rımını Türkiye’ye kaydırmak istiyor diyebilirim” ifadeleri­ni kullandı.

Konut talebi güçlü

Türkiye’de konut talebinin güçlü şekilde devam ettiğini gördüklerini belirten Güneş, yılbaşından bu yana İstan­bul, İzmir ve Yunanistan’da­ki projelerine talebin 35 bi­ni aştığını, ancak söz konu­su talebin satışa aynı oranda yansımadığına işaret ederek, “Bunun en önemli nedeni fi­nansmana erişimde yaşanan zorluklar” dedi. Faizlerin dü­şüş eğilimini sürdürmesiyle, konuta erişimin de hız kaza­nacağını öngördüklerini dile getiren Güneş, “Biz de bu güç­lü talebe kendi geliştirdiği­miz alternatif finansman çö­zümleriyle yanıt vermeye ça­lışıyoruz. Özellikle 60 ay sıfır faiz gibi modellerin pazarda ciddi karşılık bulduğunu göz­lemliyoruz” diye konuştu.

Toplam 3 bin 400 konut arzı

Ege Yapı GYO ve Ege Ya­pı’nın bugün toplam 8 proje­sinin satış sürecinde bulun­duğunu açıklayan Güneş, bu projelerde toplam 3.400 ko­nut üretimi planlandığını be­lirterek, “Ayrıca yakın dönem için 6 yeni projede yaklaşık 1.500 ünite geliştirmeyi he­defliyoruz. Mevcut projeler için 1,7 milyar dolar, yeni pro­jeler için ise 1,6 milyar dolar yatırım planlanmış durum­da” açıklamasında bulundu.

Yunanistan’ın Halkidiki bölgesinde geliştirilen Olivil­le Halkidiki projesinde, Türk­ler için Golden Visa’ya uygun, bir yatırım modeli sunuldu­ğunu belirten Güneş, “Ege Ya­pı Avrupa’ya açılma strateji­sinin ilk somut adımını Yu­nanistan ile atmış oldu. Orta Doğu başta olmak üzere farklı coğrafyalarda da fırsatlar ya­kından takip ediliyor” dedi.