Türk makineciler Almanya ve Rusya’ya çıkarma yaptı

24 Mayıs 2018

Yeşim ARDIÇ

ANKARA-Türkiye’nin Makinecileri, sektörün tanıtım faaliyetleri kapsamında stratejik pazarları arasında ilk sıralarda yer alan Almanya ve Rusya’da iki önemli fuara katılım sağladı. 14-18 Mayıs tarihleri arasında Moskova’da düzenlenen Metalloobrabotka (Metal İşleme Teknolojileri Fuarı) ile Münih’te düzenlenen IFAT’ta (Çevre ve Su Teknolojileri Fuarı) etkin bir tanıtım kampanyası gerçekleştirdi. Her iki fuara da 200 bine yakın ziyaretçi katıldı.

Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karvelioğlu, Türk makine sektörünün 2018 yılı ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için fuar katılımının çok önemli olduğunun altını çizerek, Almanya ve Rusya’daki iş bağlantılarına dikkat çekti.

Kaliteli ürüne talebi attırabilmenin yolu fiyat rekabetiyle yarışmaktan değil, markalaşma çalışmalarını başarıyla yürütebilmekten geçtiğini dile getiren Karavelioğlu, “Markalaşma çalışmalarının merkezinde ise pazarlama ve tanıtım faaliyetleri var. Almanya ve Rusya bu alanda en önem verdiğimiz hedef pazarlar arasında. Metalloobrabotka ve IFAT gibi, katıldığımız her fuar Türk makine sektörünün bilinirliğine katkı sağlıyor” diye konuştu.

Çevre teknolojileri alanında son teknolojiler Münih’te sergilendi

Çevre ve su teknolojilerindeki en son çözümlerin ele alındığı IFAT fuarında Türkiye'yi Makine İhracatçıları Birliği’nin yanı sıra POMSAD ve 100’e yakın firma temsil etti. Türkiye, 2 yılda bir gerçekleşen fuarda, İtalya, Hollanda ve Avusturya’dan sonra Almanya dışı ülkeler arasında en fazla firma ile katılan ülke oldu.

Makinenin profesyonelleri Moskova’da bir araya geldi

Moskova’da düzenlenen Metalloobrabotka fuarında ise makine ve üretim mühendisi, takım lideri, üst düzey yönetici pozisyonlarındaki birçok profesyonel bir araya geldi. Fuarda Rus iş adamlarıyla buluşan Türk makine sektörü; kesme, şekillendirme, döküm ve kaynak yapabilen metal makinaları, kesici uçlar, kaplama ve ısıl işlem ekipmanları, test cihazları ve ekipmanları alanında son teknolojilerini sergilediler. Makina İmalatçıları Birliği’nin de yer aldığı fuar, 30 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.