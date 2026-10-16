Türk şirketleri Romanya'nın güneş enerjisinde yüzde 40 paya hazırlanıyor

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Türk şirketleri, Romanya'nın güneş enerjisi ve batarya depolama pazarındaki yatırımlarını artırıyor. Ülkenin yenilenebilir enerji hedefleri, Türk yatırımcılar için yeni fırsatlar oluşturuyor. Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Bogdan Mihailescu, iki ülkenin enerji alanında bölgesel bir merkez olmayı hedeflediğini söyledi.

Romanya'nın 2035 enerji stratejisi kapsamında güneş ve rüzgâr enerjisinde 20 gigavatlık ilave kapasite hedeflediğini belirten Mihailescu, 2 gigavatlık enerji depolama kapasitesi için finansman imkânları bulunduğunu aktardı.

Türk yatırımcıların payı yüzde 40'a ulaşabilir

Karadeniz Enerji İşbirliği Derneği (BESCA) Başkanı ve Enexus Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güler, Türk şirketlerinin Romanya'daki güneş enerjisi yatırımlarında giderek daha etkin hale geldiğini belirtti.

Güler, devam eden yatırımlar tamamlandığında Türk yatırımcıların Romanya'nın toplam güneş enerjisi kurulu gücünün yüzde 40'ına sahip olabileceğini söyledi. Bu oranın 2 bin 500 megavatlık kapasiteye karşılık geldiğini ifade eden Güler, batarya depolama yatırımlarının da 4 gigavata ulaşabileceğini öngördü.

Romanya'da bugüne kadar 200 megavatlık güneş enerjisi santralini devreye aldıklarını belirten Güler, 400 megavatlık yeni kapasitenin inşasına başladıklarını açıkladı.

20 milyon euroluk yeni yatırım

Güler, Romanya'da hazırlıkları süren güneş enerjisi ve batarya projesinin toplam yatırım bedelinin 20 milyon euro olduğunu söyledi. Projenin Haziran 2027'de elektrik şebekesine bağlanarak ticari faaliyetlerine başlamasının planlandığını belirtti.

BESCA İdari Direktörü Alina Ştefan ise Romanya'daki güneş enerjisi projelerine yatırılan sermayenin yüzde 40'ından fazlasının Türk yatırımcılar, Türk sermayesi veya Türk ortaklı şirketlerden geldiğini ifade etti.

Türkiye ve Romanya bölgesel enerji merkezi olmak istiyor

Mihailescu, Türkiye'nin son 10 yılda Romanya'ya yönelik yatırımlarının 10 milyar euroya ulaştığını, geçen yılki yatırım hacminin ise 2 milyar euro düzeyinde gerçekleştiğini söyledi.

Enerji işbirliğinin Moldova ve Ukrayna'ya da uzanabileceğini belirten Mihailescu, özellikle Ukrayna'nın yeniden inşasında enerji altyapısına yönelik yatırımların öne çıkabileceğini kaydetti.

İki ülkenin doğal gaz ve LPG alanlarında da işbirliği fırsatlarına sahip olduğunu vurgulayan Mihailescu, "Türkiye ve Romanya olarak enerji alanında birlikte bölgesel bir oyuncu, bölgesel bir merkez olmak istiyoruz" dedi.