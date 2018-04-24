Türk şirketlerin borç sorunu büyüyor

24 Nisan 2018

Türkiye 24 Haziran'da yapılması planlanan erken seçim gündemine kilitlenirken ekonomideki sinyaller piyasalarda tedirginlik yaratıyor.

Özellikle artan döviz kurları karşısında borçları giderek büyüyen şirketler, 2018'de ciddi zararlarla karşı karşıya. Otomotivden beyaz eşyaya pek çok sektörde yeni zamlar gündemde. 25 Nisan'daki Merkez Bankası toplantısından ise faiz artırımı beklentisi giderek artıyor.

DW Türkçe'ye konuşan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu da “Son yıllarda giderek daha fazla dövizle borçlanan iş dünyası, ciddi anlamda bilanço bozulmalarıyla karşı karşıya” değerlendirmesini yaptı.

Borç oranı artıyor

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) yayınladığı son Küresel Borç Gözlem Raporu'nda gelişmekte olan ülkelerin 2018 sonuna kadar kamu ve özel sektör olmak üzere toplam 1 trilyon 900 milyar dolarlık borç ödemesi yapacağına işaret edildi ve en büyük borç geri ödemesi yapacak ülkeler de Çin, Rusya, Güney Kore ve Türkiye şeklinde sıralandı.

Merkez Bankası verilerine göre Şubat sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 5 artışla 122 milyar 9 milyon dolara yükseldi. Bu durum yalnızca KOBİ'lerde değil, milyar dolarlık büyük şirketlerde de zararlara ve bilanço bozulmalarına neden oluyor.

Son birkaç ay içerisinde Türkiye'nin önde gelen sermaye gruplarından Yıldız Holding, Doğuş Holding ve Unit Holding, bankalardan borç yapılandırması talebinde bulunurken son dönemin gözde müteahhitlik şirketlerinden İnanlar İnşaat da iflasını istedi.