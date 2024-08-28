Türk ve Alman firmalardan yeni iş birliği adımı

Master Builders Solutions firması ile Türk MBT Tech şirketi arasında imzalalan ortaklık anlaşması töreninde söz alan ATO Başkanı Baran, "2023'te üretimde yaşanan büyüme yüzde 9'dur. Üretici firma sayısı 370'e çıkmıştır. Sektörün iç pazar talepleri 8 milyon tonun üzerine çıkarak büyüme hızı her yıl artmaya devam ediyor. Türkiye, yapı kimyasalları sektöründe, dış ticaret alanında önemli bir üretici ve ihracatçı ülke haline gelmektedir" diye konuştu.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 7,8 artarak 911 milyon dolara yükseldiğini belirten Baran, böylece ülkenin yapı kimyasalları ihracatının dünya pazarları içindeki payının yüzde 2,09'dan geçen yıl itibarıyla yüzde 2,28'e yükseldiğini ifade etti.

Hedefimiz: İnovasyon ve büyüme

Master Builders Solutions Tech ve Nanotech Yönetim Kurulu Üyesi Beran Beran, yeni iş birliğine dair yaptığı değerlendirmede, "Bu ortaklık, Türkiye’nin inşaat sektöründeki müşterileri için harika bir fırsat sunuyor ve sektör genelinde inovasyonu ve büyümeyi teşvik edecek gelişmiş çözümler sunmamızı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Boris Gorella ise "Firmamız 115 yıllık bir geçmişe sahip. Dünya genelindeki 36 üretim tesisinde yaklaşık 1600 kişi istihdam ediliyor. Yapacağımız ortaklıkla birlikte Türkiye pazarına hizmet edeceğimizden mutluluk duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından firma yetkilileri, ortaklık anlaşmasını imzaladı.