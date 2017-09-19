Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu 2 Ekim’de düzenlenecek

19 Eylül 2017

Türkiye’deki İngiliz Ticaret Odası'nın (BCCT), 2 Ekim’te Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu düzenleneceğini bildirdi.



BCCT’den yapılan açıklamada Türkiye’deki yatırım imkanlarını anlatmak için 2 Ekim tarihinde Londra’da "Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu"nun düzenleneceği, etkinliğe her iki ülkeden önde gelen iş dünyası temsilcilerinin ve devlet yetkililerinin katılmasının beklendiği belirtildi.

Etkinliğe ilişkin olarak BCCT’nin Üst Yöneticisi Emrah Öz, "Türkiye'nin Birleşik Krallık'ta ticari izini bırakmaya odaklı yeni etkinlikler planlıyoruz" diyerek, iki ülke arasında son yıllarda artan ticaret hacminin daha da yükselmesi gerektiğini, özellikle Türk ve İngiliz KOBİ'lerin birbiri ile daha fazla ticaret yapmalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini belirtti.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin sürekliliğine katkı sağlayacak etkinlikler oluşturmaya özen gösterdiklerini belirten Öz, BCCT’nin 130. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek iş forumu ile Türkiye’ye ihracat ve doğrudan yatırım konularında görüş alışverişi sağlanmasının ve iki ülke arasında karşılıklı iş hacmini geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti. Özellikle İngiltere’nin Brexit sürecinde olduğu bu dönemde Türkiye ve iki ülke arasındaki ticaretin en olumlu şekilde etkilenmesi için çaba harcadıklarını belirten Emrah Öz, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geçmişten günümüze artan bir hacimle devam ettiğini, Brexit sonrasında da bu ivmenin olabilecek en iyi seviyelere gelmesi için BCCT olarak iki ülke yatırımcılarına desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Londra’nın finans merkezi The City içerisinde yer alan Mansion House’da düzenlenecek olan etkinlik kapsamında “Türk ekonomisinin direnci ve fırsatlar”, “Bölgesel platform olarak Türkiye başlıklı” iki panel düzenlenecek.

Kaynak: AA