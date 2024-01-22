Türkiye ekonomisi son 13 çeyrektir büyüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat DEİK'in İstanbul Grand Cevahir'de düzenlediği 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Bolat, küresel jeopolitik gerilimler ile bunun ortaya çıkardığı ağır enflasyon dalgası ve küresel ticaretteki daralma, küresel ekonomideki durgunluk özellikle enflasyonla mücadelede mali sıkıştırma tedbirleri hakikaten dünya ekonomisinde olumsuzluklar meydana getirdiğini söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre dünya ticaretinde 2023'ün ocak-eylül döneminde 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 gerileme söz konusunu dile getiren Bolat, şunları belirtti: "Küresel mal ithalatı da yüzde 6,2 oranında geriledi. Bir veri olarak söylemek istiyorum. 2022 yılında kabaca dünya mal ihracatı 25 trilyon dolar, dünya hizmetler ihracatı da 7,5 trilyon dolardı. Toplam 32,5 trilyon dolardı.

2023 yılında bu rakamın yüzde 4,5 azalışla ve 1,5 trilyon dolar gerilemeyle 31 trilyon dolar olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) Küresel Büyüme Hızı'da 2022'de yüzde 3,3 ortalaması vardı. Avrupa Birliği (AB) ve ABD bu rakamların altındadır. 2023'te bu rakam yüzde 2,9 olarak tahmin edilmektedir. İlk ön tahminlere 2024 yılı içinde yüzde 2,5 ile biraz üzerinde tahmin söz konusu.

Bu biraz içimizi karartsa da yılın ortalarına doğru başta gelişimi batılı pazarlar AB, ABD canlanma belirtileri ve piyasalara güvenin geri geldiği durumları yaşadığımızı 2024 yılının ortalarında ve ikinci yarısında daha canlı bir ekonomik tablo ve daha canlı bir küresel ticareti görmeyi ümit ediyoruz."

1.1 trilyon doları aşacağız

Bolat, Türkiye Yüzyılı projesi çerçevesinde DEİK ailesi, özel sektör kuruluşları, iş insanları ve kamu kurumlarının yoğun çabaları ile 2023'te ekonomik alanda ümit verici rakamlara ulaşmayı başardıklarının altını çizdi. Türkiye'nin ihracatı 2023'ün 3. çeyreğinde yüzde 5,9 arttığını ve 9 ayı ortalama yüzde 4,7 büyümeyle geçirdiklerini belirten Bolat, "Bu şu anlama geliyor. Son 13 çeyrekte Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti.

Almanya'nın yüzde 0,6 küçüldüğü, Euro bölgesinin yüzde 0,5'larda büyüdüğü bir tabloda bizim Türkiye olarak yüzde 4,7 olarak büyümemiz sevindirici." dedi. Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında ikinci sırayı koruduğunu aktaran Bolat, "9 ay sonu itibariyle yıllıklandırılmış anlamda milli gelir rakamımız 1 trilyon 75 milyar doları aştı. İnşallah 1 Mart'ta TÜİK büyüme rakamlarını açıkladığında 1 trilyon 100 milyar doları aştığımızı görmeyi ümit ediyoruz.

1923-2022 yılları arasında ortalama yıllık yüzde 4,9 büyürken, 2002-2022 arasında ortalama yüzde 5,4 büyümeyi başardık. Türkiye bu anlamda sektörlere baktığımızda ihracatta önemli rakamlara ulaştı turizmde önemli rakamlara ulaştı" açıklamasında bulundu. Bolat ayrıca Türkiye’nin lojistikte toplamda 100 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştığını dile getirdi.

46 üye ilk kez konsey başkanı

DEİK Başkanı Nail Olpak, 22 başkanın 3. dönem kuralı gereğince görevini bıraktığını söyledi. Olpak, 66 başkanın da görevlerine tekrar seçildiğini, 11 kadın başkanlarının olduğunu belirterek, "Seçimler sonucunda, 46 üye ilk defa iş konseyi başkanı oldu" dedi.

Küresel enflasyonun aşağı giden eğilimiyle, faiz artırım sürecinin de sona yaklaştığına dair beklentilerin öne çıktığını da kaydeden Olpak, “Muhtemelen, küresel finansal koşulları bir miktar gevşeyecek. Bu, küresel anlamda bir fırsat olabilir" diye konuştu. ABD pazarında Türk firmalarının etkin temsili için 8 eyalet komitelerinin olduğunu kaydeden Olpak, 2024’te 3 eyalette önemli faaliyet planladıklarını hedeflerini her eyalette 1 milyar dolar ihracat olduğunun altını çizdi.