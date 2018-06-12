Türkiye, 'fabrika taşıma'da 10'uncu

12 Haziran 2018

Kerim ÜLKER

Artan enerji fiyatları, işçilik fiyatlarındaki yükseliş, lojistik... Son dönemde patronların en fazla kafa yorduğu konu; maliyetlerin artması, kârların azalması. Bir de buna politik riskler eklenince ‘taşınma’ en efektif çözüm yollarından biri olarak tercih edilebiliyor. Dünyanın en büyük gayrimenkul danışmanlarından biri olan ABD’li Cushman & Wakefield, iş dünyası için pahalılığı araştırdı, fabrika taşınmalarının ekonomisini çıkardı. Cushman & Wakefield’ın araştırmasına göre bir ülkeden diğerine fabrika taşınmasında en makul ülkelerin başında Çin geliyor.

Litvanya 2, Malezya 3’üncü sırada

Ucuz işçilik ile bilinen Çin’in ardından ikinci sırada Eski Sovyet Bloku ülkelerinden Litvanya var. Araştırmanın üçüncü sırasında ise ulaşım şartlarıyla bilinen Malezya yer alıyor. 42 ülkenin sıralandığı araştırmada Türkiye 10’uncu sırada. Son dönemde bu konuda dikkat çeken Rusya ise araştırmada 14’üncü sırada kendine yer buluyor.

Üretici Ülkeler Endeksi 2018 adıyla yapılan söz konusu çalışma ülkeleri; üretim maliyeti, potansiyel siyasi ve ekonomik riskler, piyasa koşulları, iş gücü ve yatırım iklimi gibi kriterlere göre kıyaslıyor.