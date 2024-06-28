Türkiye gri listeden çıkarıldı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ilk mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in FATF toplantısı içi gittiği Singapur'dan yaptığı "Başardık" paylaşamı heyecan yarattı. Şimşek’in mesajı Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkarıldığı şeklinde yorumlandı.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Başkanı Raja Kumar, bugün TSI 12.00'de Genel Kurul sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Kumar, Türkiye’nin gri listeden çıkarıldığını resmen duyurdu.

Bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ilk yorumunu Bloomberg ile paylaştı. Yılmaz, “Kaynak girişimiz hızlanacak, borçlanma maliyeti düşecek” değerlendirmesinde bulundu.

Cevdet Yılmaz'ın X (Twitter) hesabından yaptığı değerlendirme ise şöyle:

* Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır.

* Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır.

* Türkiye’nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır.

* Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır.

* Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.