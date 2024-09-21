Türkiye hava trafiğinde zirveye oynuyor: İstanbul Havalimanı Avrupa başkentlerini geride bıraktı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayınlanan 9-15 Eylül tarihlerini kapsayan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nda İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama bin 488 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanımız, Amsterdam, Paris ve Londra gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Dünya genelinde ise Küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde İstanbul Havalimanı 7. sırada yer aldı” dedi.

Uraloğlu, aynı rapora göre Türkiye’nin de günlük ortalama 3 bin 735 uçuşla Avrupa’nın en yoğun hava trafiğine sahip ülkeleri arasında 6. sırada yer aldığını belirtti.

"Antalya Havalimanı da İlk 10'da"

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın ardından günlük ortalama 949 uçuş ile Antalya Havalimanı’nın da Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldığını vurguladı. Uraloğlu, Türkiye’nin küresel hava trafiğinde giderek daha büyük bir rol oynadığını belirterek, havalimanlarımızın uluslararası rekabette ne kadar başarılı olduklarının altını çizdi.

“Türk Hava Sahası Avrupa’nın En Verimlileri Arasında”

Uraloğlu, Türkiye'nin sadece uçuş yoğunluğu açısından değil, gecikme süreleri bakımından da Avrupa'nın en verimli hava sahalarından birine sahip olduğunu vurguladı. EUROCONTROL raporuna göre, Avrupa genelinde uçuş başına ortalama 2,27 dakikalık bir gecikme yaşanırken, Türkiye hava sahasında bu süre 0,5 dakikanın altına inerek, en düşük gecikme süresine sahip ülkelerden biri oldu.

Uraloğlu ayrıca, EUROCONTROL’e üye diğer ülkelerin kontrol merkezlerinde ise gecikme sürelerinin ortalama 1 dakikanın üzerinde olduğunu, Budapeşte hava sahasının ise 4,4 dakikalık gecikme ile en yoğun gecikme yaşayan hava sahası olduğunu söyledi.