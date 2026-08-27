Türkiye ile Suriye ticaretinde yeni hedef: 10 milyar dolar

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 63. Şam Uluslararası Fuarı ve Suriye Genel Ticaret Heyeti programları kapsamında Suriye’nin başkenti Şam’da temaslarda bulundu.

Bolat, ziyareti sırasında Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal El-Şaar ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi, bankacılık ve finans alanındaki iş birliği ile Suriye’nin yeniden imarı ele alındı.

40 Türk şirketi Şam’da buluştu

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda düzenlenen Suriye Genel Ticaret Heyeti programına 40 Türk şirketi ile yaklaşık 200 kişi katıldı.

Programın açılışında konuşan Bakan Bolat, Türk iş dünyası temsilcilerinin Suriye’deki kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ticaret ve yatırım olanaklarını değerlendirdiğini söyledi.

Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin iki ülkenin de ortak menfaatine olduğunu belirten Bolat, Türk şirketlerinin üretim kapasitesi, tecrübesi ve lojistik imkânlarıyla Suriye’nin ekonomik toparlanması ve yeniden imarında önemli rol üstlenebileceğini ifade etti.

Gümrük geçişleri ve yatırımlar ele alındı

Bolat, Suriye Yatırım ve Kalkınma Ajansı Başkanı Rawad Ramadan ile Türk ve Suriyeli iş insanlarının katıldığı yuvarlak masa toplantısına da iştirak etti.

Toplantıda Türkiye-Suriye ticaretinin geliştirilmesi, yatırımların artırılması, gümrük geçişlerinin kolaylaştırılması ve Suriye’nin yeniden imar süreci görüşüldü.

Bakan Bolat ayrıca Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile bir araya geldi. Görüşmede gümrük idareleri arasındaki iş birliği ve sınır kapılarına ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Türkiye fuara 33 stantla katıldı

Bakan Bolat, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara’nın da katıldığı 63. Şam Uluslararası Fuarı’nın açılış programında yer aldı.

Türkiye, 26 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen fuara farklı sektörlerden firmaların bulunduğu 33 stantla milli katılım sağladı. İnşaat, kimya, gıda, teknoloji ve enerji başta olmak üzere birçok sektörden şirket fuarda ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Bolat, “Türkiye olarak 63. Şam Uluslararası Fuarı’na 33 stant ile milli katılım sağlıyor, Türkiye’nin üretim ve tedarik gücünü Suriye pazarında sergiliyoruz” dedi.

Ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar

Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 3,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Bolat, bu rakamı 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi mekanizmasının kurulması ile Suriye’ye açılan gümrük kapılarındaki modernleşme ve genişletme çalışmalarının ticari ilişkileri desteklemesi bekleniyor.

Bakan Bolat, fuar alanındaki Türk stantlarını da ziyaret ederek şirket temsilcilerinden Suriye pazarına yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bolat, fuarın Türk ve Suriyeli şirketler arasında yeni ortaklıkların kurulmasına katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.