Türkiye ilk yeşil eurobond ihracına başlıyor

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Türkiye'nin ilk yeşil eurobond ihracının Ocak ayında yapılacağını söyledi.

Zaman konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu yılın ilk ayları içerisinde Hazine olarak ilk yeşil eurobond'u çıkıyor olacağız. Tüm teknik çalışmalarımız tamamlandı. Hatta bu sene sonuna koyar mıyız diye düşündük. Ama sonradan biraz daha iyi bir ortam bekleyelim, yatırımcı ilgisi açısından koşullara biraz daha bakalım istedik."

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kasım 2021'de uluslararası “Çevresel, Sosyal ve Yönetişim” tahvil piyasasında borçlanma işlemleri gerçekleştirilmesi amacıyla bir “Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı” hazırlanması ve yayımlanması sürecinin yürütülmesini teminen ING ve Standard Chartered Bank'ın yetkilendirildiğini bu dokümanın hazırlıklarının tamamlandığını açıklamıştı.

Söz konusu çerçeve dokümanın, uluslararası sermaye piyasalarında Bakanlıkça gerçekleştirilebilecek yeşil, sosyal veya sürdürülebilir tahvil veya kira sertifikası türünden borçlanma işlemlerinde kullanılmasının amaçlandığı ifade edilmişti.

Zaman konuşmasında sermaye piyasası ile ilgili çalışmalarının olduğunu, TBMM gündemindeki yoğunluktan dolayı bu çalışmaların henüz tamamlanamadığını, Ocak ayında sermaye piyasalarını güçlendirecek adımları meclise taşıyacaklarını söyledi.